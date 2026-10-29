Jarenlange lijdensweg van Roméo Lavia krijgt eindelijk een bijzonder vervolg

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Jarenlange lijdensweg van Roméo Lavia krijgt eindelijk een bijzonder vervolg
Foto: © photonews
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Roméo Lavia heeft woensdagavond een belangrijke stap gezet bij Chelsea. De 22-jarige Rode Duivel speelde tegen Liverpool in de League Cup voor het eerst sinds zijn komst naar Londen in augustus 2023 een volledige officiële wedstrijd. Een bijzondere mijlpaal voor de middenvelder, die de afgelopen jaren bijzonder vaak door blessures werd afgeremd.

Chelsea betaalde in de zomer van 2023 ongeveer 68 miljoen euro om Lavia weg te halen bij Southampton. De verwachtingen waren bijzonder hoog, maar zijn avontuur op Stamford Bridge werd al snel een lijdensweg. Door verschillende enkel-, dijbeen- en hamstringblessures slaagde hij er lange tijd niet in om een volledige wedstrijd af te werken.

Eindelijk negentig minuten voor Lavia

Tijdens de voorbereiding afgelopen zomer speelde Lavia al negentig minuten in een oefenwedstrijd tegen AC Milan. Woensdag volgde eindelijk diezelfde mijlpaal in een officiële wedstrijd. Trainer Xabi Alonso liet de Belg tegen Liverpool de volledige partij staan, ondanks verschillende wissels op het middenveld. Voor Lavia moet dat een belangrijke opsteker zijn na alle fysieke problemen.

Opvallend genoeg kwam de middenvelder de afgelopen weken nauwelijks aan spelen toe bij Chelsea. Tegen Bournemouth mocht hij achttien minuten invallen, tegen Everton bleef zijn bijdrage beperkt tot één minuut en tegen Tottenham zat hij de volledige wedstrijd op de bank. Op Anfield kreeg hij plots opnieuw het vertrouwen voor een basisplaats én mocht hij de negentig minuten volmaken.

Strafschop raak, maar Chelsea uitgeschakeld

Helemaal feest werd het niet voor Lavia. Chelsea speelde na negentig minuten 1-1 gelijk tegen Liverpool, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. De Rode Duivel nam de derde penalty voor zijn ploeg en werkte die bijzonder koelbloedig binnen. Ook de Belgische doelman Mike Penders onderscheidde zich met enkele knappe reddingen, maar uiteindelijk trok Liverpool met 6-5 aan het langste eind in de strafschoppenreeks.


Ondanks de uitschakeling is de wedstrijd voor Lavia persoonlijk een belangrijke opsteker. De middenvelder bewees dat hij opnieuw een volledige officiële wedstrijd aankan, iets waar hij sinds zijn miljoenentransfer bijzonder lang op moest wachten. De uitdaging wordt nu om die fysieke vooruitgang vast te houden en zich opnieuw een vaste plaats in het elftal van Chelsea te veroveren.

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