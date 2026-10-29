Juventus zal zich stilaan in de haren krabben: Samuel Mbangula zorgt voor ongeloof in Italië

Samuel Mbangula heeft woensdagavond een bijzonder hoofdstuk aan zijn carrière toegevoegd. De Belgische flankaanvaller scoorde drie keer voor Bologna tegen AC Milan en bezorgde zijn ploeg een 2-4-overwinning. Opvallend genoeg had de 22-jarige Rode Duivel tot dan nauwelijks gespeeld bij zijn nieuwe club.

Voor de wedstrijd tegen Milan had Mbangula dit seizoen amper veertien minuten verzameld bij Bologna. Door de fysieke problemen van Nicolò Cambiaghi kreeg hij van trainer Raffaele Palladino plots een basisplaats. Die kans greep hij met beide handen, want hij schreef meteen geschiedenis.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Mbangula zich met zijn hattrick in bijzonder select gezelschap gevoegd. Sinds de invoering van drie punten voor een overwinning in de Serie A slaagde slechts één andere speler erin om drie keer te scoren op bezoek bij AC Milan. Dat was Gabriel Batistuta, die op 26 september 1998 met Fiorentina een 1-3-overwinning boekte in San Siro. Ruim 28 jaar later heeft de Belg dat kunststukje herhaald.

Juventus krijgt stof tot nadenken

De Italiaanse sportkrant staat ook uitgebreid stil bij het verleden van Mbangula bij Juventus. De flankaanvaller doorliep er de jeugdopleiding en brak door onder Thiago Motta. Toch besloot de Italiaanse topclub hem in de zomer van 2025 voor tien miljoen euro, plus maximaal twee miljoen euro aan bonussen, aan Werder Bremen te verkopen.

Na een seizoen in Duitsland, waarin hij drie keer scoorde in 28 wedstrijden, keerde Mbangula terug naar Italië. Bologna betaalde twee miljoen euro om hem te huren en beschikt over een aankoopoptie van 12,5 miljoen euro. Die investering zou na zijn historische prestatie plots een stuk interessanter kunnen worden.

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Voor Juventus roept het optreden van Mbangula ondertussen vragen op. De club liet een jonge speler vertrekken die nu op een van de grootste podia van het Italiaanse voetbal schittert. Of de Belg zijn sterke prestatie een vervolg kan geven, moet nog blijken. Maar zoals La Gazzetta dello Sport zich afvraagt: heeft Juventus zijn talent niet veel te vroeg laten vertrekken?