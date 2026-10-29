Live. Transfernieuws 29/10: nieuwe job voor Taquin op komst?
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Nieuwe job voor Taquin op komst?
Sinds zijn vertrek bij RAAL La Louvière zoekt Frédéric Taquin naar een nieuw project. De voormalige trainer van de Wolven wordt nu genoemd bij een Franse club uit de Ligue 2. De trainer nam na vorig seizoen afscheid van RAAL La Louvière, waar hij maar liefst negen jaar aan de slag was.
Na een rustige zomer zonder overhaaste beslissing wil de Carolo nu opnieuw aan de slag op de bank. De trainerscarrousel in de Jupiler Pro League komt voorlopig maar moeizaam op gang en Taquin heeft in België nog geen nieuwe bestemming gevonden. Mogelijk ligt zijn volgende halte daarom net over de Franse grens.
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Het is niet de eerste keer dat Taquin met een Franse club in verband wordt gebracht. Enkele maanden geleden viel zijn naam al bij FC Metz, eveneens actief in de Ligue 2, maar die piste kreeg geen vervolg. Nu wel?
Deschamps naar Juventus?
Het WK 2026 was het laatste toernooi van Didier Deschamps als bondscoach van Frankrijk. De 58-jarige voormalige middenvelder gaf na veertien jaar en meer dan 180 wedstrijden bij de Franse voetbalbond de fakkel door aan Zinédine Zidane, zijn ploegmaat bij de wereldtitel van 1998.
In zijn laatste persconferenties liet Deschamps verstaan dat hij na die lange periode bij Les Bleus eerst even wilde uitblazen. Tegelijk maakte hij duidelijk dat hij niet van plan was om voor lange tijd uit de voetbalwereld te verdwijnen.
Terugkeer naar Turijn lonkt
De ex-trainer van Monaco, Juventus en Olympique Marseille koestert nog een uitgesproken ambitie: de Champions League winnen als coach. Als speler deed hij dat al, net zoals hij ook de wereldbeker in zijn prijzenkast heeft staan.
Een terugkeer naar het clubvoetbal lijkt daardoor de meest logische volgende stap voor Deschamps. Daarbij duikt vooral één bekende naam op: Juventus. Volgens de Italiaanse krant La Stampa geldt Deschamps als topkandidaat om Luciano Spalletti op te volgen bij de Oude Dame. De eerste contacten zouden al gelegd zijn.
Voor Deschamps zou het een nieuwe passage in Turijn betekenen. Hij speelde tussen 1994 en 1999 voor Juventus en stond er later, van 2006 tot 2007, ook al aan het roer als trainer. De sportieve situatie vraagt intussen om een reactie: Juve staat slechts achtste in de Serie A en telt al elf punten achterstand op leiders Inter Milaan en Lazio.
KVC Westerlo mikt op versterking bij Schalke 04
Bij Schalke 04 groeit de hoop op een vertrek van Anton Donkor. De Duitse tweedeklasser zou interesse hebben gekregen van twee clubs. Schalke wil de wintermercato aangrijpen om de selectie te versterken, al zijn de financiële middelen beperkt. Daarom wil de club ook besparen op spelers die sportief niet meer in de plannen voorkomen.
Volgens BILD hebben Westerlo en Go Ahead Eagles belangstelling voor Donkor. Zijn marktwaarde bedraagt 400.000 euro volgens Transfermarkt. Het is aan KVC Westerlo om te proberen de Nederlanders van Go Ahead Eagles te snel af te zijn met een goed en afdoende bod. Komt er deze winter extra versterking naar Het Kuipje?
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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