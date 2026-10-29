Mag Club Brugge hopen op weergaloze terugkeer? Kritiek wordt heel groot

Bij Club Brugge was het deze zomer een héél pittige transferzomer. Onder meer Aleksander Stankovic werd voor heel wat miljoenen verkocht aan Internazionale. Daar heeft hij het nu moeilijk. Hij krijgt veel kritiek en zou dus wel eens tijdelijk andere oorden kunnen opzoeken. Komt Club Brugge opnieuw in het vizier?

Aleksandar Stanković had zich zijn eerste basisplaats sinds zijn terugkeer bij Inter Milan ongetwijfeld anders voorgesteld. Tegen Venezia mocht de ex-middenvelder van Club Brugge woensdag van bij de aftrap starten, maar na 45 minuten haalde coach Cristian Chivu hem alweer naar de kant. Inter won uiteindelijk met 0-2, al werd de prestatie van de Serviër in Italië bijzonder scherp beoordeeld.

Corriere della Sera gaf Stanković slechts een 5 op 10. De krant vond dat hij het baltempo niet kon verhogen en nauwelijks gevaarlijke passinglijnen vond. Dat hij bij zijn eerste basisplaats al aan de rust werd vervangen, werd er zelfs omschreven als een soort sanctie. Een hard verdict voor een speler die net wilde tonen dat hij een plaats hoger in de pikorde verdient.

Italiaanse kranten zien te weinig initiatief bij Aleksandar Stankovic

Ook La Gazzetta dello Sport spaarde de 21-jarige middenvelder niet. Stanković werd omschreven als traag, timide en zonder wedstrijdritme. Zijn statistieken waren nochtans niet dramatisch: hij verstuurde 92 procent van zijn passes naar een ploegmaat, won drie van zijn vijf duels en kwam 46 keer aan de bal.

Toch zat het probleem volgens de Italiaanse media vooral in zijn spel zonder risico. Stanković bracht te weinig beweging in de Inter-aanvallen en verloor vijf keer de bal. Dat woog zwaarder door dan zijn degelijke passnauwkeurigheid.

Wenkt terugkeer naar Club Brugge?

Het gebrek aan ritme speelt ongetwijfeld mee. Voor zijn basisplaats tegen Venezia had Stanković in vier invalbeurten samen slechts 46 minuten gekregen. De concurrentie op het middenveld van Inter is groot, maar het seizoen is nog lang genoeg om zich opnieuw in de kijker te spelen.





Een extra reden om te dromen van een terugkeer naar Club Brugge? Blauw-zwart heeft hem in ieder geval op het oog voor een eventuele nieuwe uitleenbeurt. Al zijn er ook kapers op de kust vanuit de Premier League voor de speler van Internazionale.