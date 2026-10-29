Michiel Jonckheere heeft straffe uitspraak na ontslag: "Met mij was dat niet gebeurd"

Michiel Jonckheere zit inmiddels anderhalve maand zonder club, nadat KV Kortrijk na een moeilijke competitiestart afscheid van hem nam. De trainer kijkt niet met spijt terug op zijn periode bij de Kerels, ondanks de tegenvallende resultaten. “Ik beschouw mijn periode bij KVK in eerste klasse absoluut niet als mislukt”, benadrukt hij.

Kortrijk begon het seizoen met vijf wedstrijden waarin het volgens Jonckheere voldoende kansen kreeg om punten te pakken, maar de efficiëntie ontbrak. Ook achterin werden individuele fouten gemaakt. De zware nederlaag tegen La Louvière werd uiteindelijk een kantelpunt. “Ik stond ook achter de beslissing, op dat moment was die het beste voor iedereen”, geeft hij toe in Krant van West-Vlaanderen.

Jonckheere legt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de spelers

Na de 3-0-nederlaag tegen La Louvière besefte Jonckheere dat er iets moest veranderen. Met nul punten uit de eerste zes wedstrijden, groeiende onrust bij de supporters en ontevredenheid binnen de ruime spelerskern vond hij dat hij zijn verantwoordelijkheid moest nemen. “Ik vind wel dat de coach de eindverantwoordelijke is, al is het altijd een gedeeltelijke verantwoordelijkheid”, legt hij uit. Volgens Jonckheere was zijn vertrek dan ook geen impulsieve beslissing.

Toch blijft hij ervan overtuigd dat Kortrijk in die eerste wedstrijden niet alleen maar slecht voetbal bracht. Hij verwijst naar de kansen die zijn ploeg creëerde en naar de statistieken, die volgens hem aantoonden dat KVK aanvallend geregeld goed voor de dag kwam. “Alleen is in voetbal perceptie essentieel, hé”, stelt hij. De resultaten wogen uiteindelijk zwaarder dan de positieve elementen in het spel.

“Er zit nog altijd veel kwaliteit in die groep”

Ook na zijn vertrek zag Jonckheere Kortrijk niet meteen uit de problemen komen. De eerste punten werden tegen Beveren behaald, maar daarna volgden een bekeruitschakeling tegen Heist en een nederlaag bij Genk. Jonckheere denkt zelfs dat het anders had kunnen lopen als hij nog aan het roer had gestaan. “Hoe vreemd het ook klinkt: ik geloof echt dat dit niet was gebeurd indien ik nog trainer was geweest.”



De voormalige coach blijft intussen overtuigd van de mogelijkheden van de spelersgroep. “Ik vind nochtans nog steeds dat er veel kwaliteit in de groep zit. Alleen is er een gigantisch verschil tussen 1A en 1B. Waardoor we die matchen niet naar onze hand konden zetten.”