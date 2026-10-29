Nadat Leko "een ander Club" wil zien: Club Brugge maakt selectie bekend voor Zulte Waregem

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nadat Leko "een ander Club" wil zien: Club Brugge maakt selectie bekend voor Zulte Waregem
Foto: © photonews

Ivan Leko kiest voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem voor volledige continuïteit. De trainer van Club Brugge heeft exact dezelfde 21 spelers opgenomen in zijn wedstrijdselectie als vorige week tegen STVV.

Er zijn dus geen nieuwkomers bij de kern, maar ook geen spelers die deze keer uit de boot vallen. Leko ziet voorlopig geen reden om aan zijn groep te sleutelen en houdt vast aan de namen die hij vorige week al meenam.

Geen enkele wijziging in de selectie

Ook bij de doelmannen verandert er niets. Yann Sommer, Nordin Jackers en Argus Vanden Driessche vormen opnieuw het trio dat beschikbaar is voor de wedstrijd. Achterin zijn Hanbeom Lee, Matteo Dams, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys en Hugo Siquet opnieuw van de partij.

Ook op het middenveld houdt Leko vast aan Freddie Potts, Hugo Vetlesen, Cheveyo Tsawa, Hans Vanaken en Félix Lemaréchal. Voorin rekent Club opnieuw op Nicolò Tresoldi, Carlos Forbs, Jan Virgili, Romeo Vermant, Milan Robberechts en Mamadou Diakhon.

Leko kiest voor continuïteit

De keuze past bij de boodschap die Leko eerder op zijn persconferentie meegaf. De trainer wil zijn ploeg scherper zien spelen, maar verandert daarvoor niet meteen de samenstelling van zijn wedstrijdkern.

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Tegen Zulte Waregem zal dus vooral moeten blijken of dezelfde groep dit keer wél vanaf het begin de intensiteit en honger kan brengen die Leko verlangt. De aftrap wordt vrijdagavond om 20u45 gegeven.

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