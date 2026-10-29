Opvallende afwezigheid van Godts bij PSG heeft bijzondere reden

Mika Godts beleeft opvallend mooie dagen. De Rode Duivel opende maandag zijn doelpuntenrekening bij PSG en zou volgens Franse media weldra voor het eerst vader worden.

Enkele dagen na zijn eerste treffer in het shirt van Paris Saint-Germain, en na zijn sterke wedstrijd tegen Olympique Lyon waarmee hij ook de Franse pers wist te overtuigen, ontbrak Mika Godts donderdagvoormiddag op de training van PSG.

Van een blessure of een disciplinaire kwestie is evenwel geen sprake. De Belgische aanvaller kreeg vrijaf omdat hem privé een bijzonder moment te wachten staat.

Godts zou voor het eerst vader worden

Volgens RMC Sport staat Godts, amper 21 jaar oud, op het punt om voor het eerst vader te worden. Een precieze datum werd niet meegedeeld, maar de geboorte zou in de komende uren kunnen plaatsvinden. Daardoor dreigt de Rode Duivel vrijdag mogelijk de wedstrijd tegen Le Havre te missen.

Sterke prestatie tegen Lyon

Op sportief vlak zit Godts eveneens in de lift. Tegen Lyon leverde hij maandag wellicht zijn meest volledige wedstrijd sinds zijn komst naar Parijs af: hij scoorde één keer en gaf ook een assist.



Het persoonlijke heuglijke nieuws kan de jonge Belg mogelijk nog extra vertrouwen geven in zijn verdere avontuur bij PSG. Verder blijft het wachten op zijn volgende basisplaats.