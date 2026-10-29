Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen
Foto: © photonews
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Standard is nog lang niet waar het wil staan, maar achter de schermen zijn er wel positieve signalen. De financiële verliezen nemen af en de spelerskern is volgens Transfermarkt inmiddels 67,15 miljoen euro waard. Toch blijft er werk aan de winkel: de Rouches moeten de komende mercato’s nog voor 14 miljoen euro aan uitgaande transfers realiseren.

Standard sloot het boekjaar 2025-2026 af met een verlies van 9,3 miljoen euro. Dat blijft een aanzienlijk bedrag, maar het is wel een duidelijke verbetering tegenover de 25 miljoen euro verlies in 2023-2024 en de 13,3 miljoen euro van het seizoen daarna. De club wist bovendien de werkingskosten met bijna vijf miljoen euro terug te dringen. Sinds de overname door Giacomo Angelini in juni 2025 wordt volop gewerkt aan een gezondere financiële basis.

Wilmots ziet zijn werk op de transfermarkt renderen

Ook op de transfermarkt is vooruitgang geboekt. De marktwaarde van de spelerskern steeg volgens Transfermarkt van 40,9 miljoen euro in september 2025 naar 67,15 miljoen euro in oktober 2026. Alleen Club Brugge en Union zagen hun totale kernwaarde in die periode sterker toenemen. Spelers als Matthieu Epolo, Karamoko, Gustav Mortensen en Adnane Abid vertegenwoordigen inmiddels een aanzienlijke waarde. De verkoop van Rafiki Saïd aan Wolverhampton voor maximaal tien miljoen euro toonde eerder al wat mogelijk is.

Toch moet Standard die theoretische waarde nog omzetten in concrete inkomsten. De club moet de komende twee transferperiodes voor 14 miljoen euro aan spelers verkopen, schrijft Le Soir. Sportief directeur Marc Wilmots maakte duidelijk dat daarvan slechts de helft opnieuw geïnvesteerd mag worden. “We moeten elk jaar verkopen voor 14 miljoen en van die 14 kan ik er zeven opnieuw investeren”, klonk het. De financiële gevolgen van het verleden blijven dus wegen.

Sportieve resultaten moeten het project versterken

Standard wil bovendien niet langer zomaar zijn beste spelers laten vertrekken. Afgelopen zomer werden biedingen van drie miljoen euro op Gustav Mortensen en 3,5 miljoen euro op Lawrence geweigerd. De club hoopt zo zelf de voorwaarden van toekomstige transfers te bepalen. Met onder meer Epolo, Karamoko en Abid beschikt Standard over spelers die bij een vertrek een belangrijke financiële opbrengst kunnen opleveren.


Sportief blijft Standard echter achter. De ploeg staat slechts negende en moet de komende maanden aansluiting proberen te vinden bij de top van het klassement. Europees voetbal zou het financiële herstel een extra impuls kunnen geven, dankzij bijkomende inkomsten en meer internationale zichtbaarheid voor de spelers.

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