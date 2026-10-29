Stijn Stijnen & co halen uit: "Nieuwe attractie in Bobbejaanland: de Vitor Bruno"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Stijn Stijnen & co halen uit: "Nieuwe attractie in Bobbejaanland: de Vitor Bruno"
Foto: AI generated
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RSC Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen. De 4-0 op bezoek bij KAA Gent is hard aangekomen. Ook de analisten hadden massaal wel wat te zeggen over de zaak. En daarbij werden de grote uitspraken zeker niet geschuwd. Ook Olivier Deschacht en Stijn Stijnen waren streng.

Dit weekend zal het er boenk op moeten zijn voor coach Vitor Bruno tegen KVC Westerlo. Dat beseft ook coach Vitor Bruno, die ondertussen toch steeds meer onder druk komt te staan. Ook bij de analisten, die hem rare dingen zien doen.

Zo wisselt hij wel héél erg veel van opstelling. En ook op het veld maakt hij al eens gekke beslissingen, zoals Llansana op de tien zetten, Barry op de rechtsachter zetten in plaats van centraal of met Stroeykens op de zes gaan spelen.

Rotatiepolitiek van Vitor Bruno zorgt voor koppijn

"Als je ziet wat Vitor Bruno allemaal doet qua roteren ... Bentayeb had een goede periode en speelt nu niet, Sikan had een goede periode ... Wat doet hij er allemaal mee?", vraagt Stijn Stijnen zich openlijk af in Ongefilterd wat het plan van Vitor Bruno nu echt is.

"Ik denk dat Bobbejaanland een nieuwe attractie moet maken: de Vitor Bruno, een carrousel. Wat is dat voor iets? Het is storend. Begin eens met naar een geheel te groeien waarin je spelers vertrouwen geeft", aldus de sterke man van Patro Eisden Maasmechelen.

Wie pakt Vitor Bruno aan bij RSC Anderlecht?


"Er moet toch eens iemand binnen Anderlecht gaan zeggen tegen hem van 'hey vriend'..." Waarop Olivier Deschacht inpikte: "Waar is Sibierski? Ik heb hem al een paar weken niet meer gezien. Het is gewoon ondermaats op bepaalde posities. Ik heb het gezegd: er moet een leidersfiguur komen. Of het crisis is? Het is al negen jaar crisis ... Tot er een prijs gepakt wordt."

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