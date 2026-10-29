Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld"

De supportersverenigingen van Standard vragen 700 tickets voor de bekermatch op het veld van RAAL La Louvière. Zolang er geen akkoord is, sluiten ze stevige acties niet uit. "We worden gegijzeld", zijn ze furieus.

De bekerverplaatsing van Standard naar La Louvière op 5 december zorgt voor toenemende onvrede bij de Luikse aanhang. Voor het bezoekersvak zijn voorlopig slechts 400 tickets voorzien, terwijl de overkoepelende supportersvereniging La Famille des Rouches er 700 vraagt.

Volgens de vereniging dreigen heel wat Rouches zo naast een ticket voor deze wedstrijd in de Beker van België te grijpen. De vraag om het bezoekerscontingent op te trekken, noemt La Famille des Rouches dan ook eenvoudig en redelijk.

Overleg levert vooralsnog niets op

De Standard-supporters stellen dat ze het dossier al ruim op voorhand hebben aangekaart. In juli 2025 zouden er al gesprekken zijn geweest met de bestuurders van RAAL en de lokale autoriteiten. Op 19 oktober volgde via Standard-CEO Pierre François een nieuwe vraag.

Een antwoord uit La Louvière bleef volgens de supporters echter uit. "Tot vandaag hebben we geen enkele reactie ontvangen van de instanties uit La Louvière", klinkt het in hun mededeling.

Rouches dreigen met maatregelen

La Famille des Rouches voert de druk nu op. De vereniging wil vermijden dat de supportersclubs "gegijzeld worden door een strategie waarbij de gesprekken aanslepen". Als er geen oplossing komt, behoudt ze zich naar eigen zeggen het recht voor om "krachtige maatregelen" te nemen.

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Er ligt ook een duidelijke deadline op tafel: 5 november 2026. Blijft een reactie tegen dan uit, dan moeten de Luikse supporters beslissen of ze zonder ticket naar La Louvière afzakken. De boodschap van La Famille des Rouches is helder: "Het voetbal behoort toe aan de supporters." De vereniging besluit met een oproep om de verplaatsingscultuur te vrijwaren.

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