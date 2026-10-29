"Vannieuwkerke voelt zich bedreigd, echte schuldigen zijn gekend": open oorlog bij Oostende

KV Diksmuide Oostende - de fusieploeg waar ook Karl Vannieuwkerke iets te zeggen heeft - is een tijdje terug in het oog van de storm terechtgekomen. Een aantal bestuursleden zijn er opgestapt nadat een ander bestuurslid in opspraak kwam. De open oorlog is alleen maar toegenomen de laatste weken.