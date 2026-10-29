"Vannieuwkerke voelt zich bedreigd, echte schuldigen zijn gekend": open oorlog bij Oostende
KV Diksmuide Oostende - de fusieploeg waar ook Karl Vannieuwkerke iets te zeggen heeft - is een tijdje terug in het oog van de storm terechtgekomen. Een aantal bestuursleden zijn er opgestapt nadat een ander bestuurslid in opspraak kwam. De open oorlog is alleen maar toegenomen de laatste weken.
Coach vrouwenploeg Oostende vertrokken
In de situatie rond de fusieclub in Oostende is er een nieuwe update te vinden. De coach van de vrouwenploeg is namelijk gestopt op eigen vraag. "FDO en trainer David Antunes Pereira beëindigen hun samenwerking. David heeft zelf beslist om zijn ontslag aan te bieden en zijn engagement bij onze club stop te zetten."
"We betreuren zijn beslissing, maar respecteren uiteraard zijn keuze. We willen David oprecht bedanken voor zijn inzet, zijn engagement en de samenwerking met onze speelsters en staf. We wensen hem alle succes toe bij zijn verdere sportieve en persoonlijke toekomst", klinkt het bij de vrouwenploeg van Diksmuide Oostende.
Supporters zijn ook boos en willen dat rust snel terugkeert
Voor het Supporterscollectief is de situatie bijzonder pijnlijk. “Er zijn heel wat vragen bij de supporters”, zegt bestuurder Mila Provoost daarover in Het Nieuwsblad. “We spreken ons niet uit over privézaken, maar betreuren ten stelligste dat persoonlijke vetes een invloed hebben op de werking van onze voetbalclub.” Dat werd eerder ook in een statement van het Supporterscollectief gedeeld.
“Er is weinig connectie en voeling met de Oostendse fans. Nochtans zijn wij de overgrote meerderheid en de dragende kracht in het stadion. We willen vooral dat de rust terugkeert binnen de bestuurskamer."
KV Diksmuide Oostende - de fusieploeg waar ook Karl Vannieuwkerke iets te zeggen heeft - is een tijdje terug in het oog van de storm terechtgekomen. Een aantal bestuursleden zijn er opgestapt nadat een ander bestuurslid in opspraak kwam. De open oorlog is alleen maar toegenomen de laatste weken.
Een tijdje geleden stond er een Algemene Vergadering op de agenda bij KV Diksmuide, maar die is verboden voor de ondernemingsrechtbank van Brugge. De rechtbank bepaalde ook dat er de komende 30 dagen geen beslissing mag worden genomen of verklaring mag worden afgelegd die de naam van een betrokken bestuurslid verder kan schaden.
De uitspraak was de zoveelste woelige episode in een turbulente situatie op Oostende. Eerder deze week stapten drie bestuurders van voetbalclub KV Diksmuide Oostende op na de klachten van grensoverschrijdend gedrag van een andere bestuurder.
Open oorlog bij KV Diksmuide Oostende?
De voorbije twee weken is de druk intern alleen maar groter geworden. De fans stuurden een statement, de sponsors dreigden zich terug te trekken. En daar blijft het allerminst bij. "Er is een bestuurscrisis de laatste maanden. De club staat op zijn kop", aldus Evert Winkelmans bij Teletekst 500.
"Ze hebben besloten het bestuurslid bij KVDO te ontslaan en ze gaan op zoek naar vier nieuwe bestuursleden, om een nieuw elan te proberen strijden. Het wordt een nieuwe start met een actieplan, maar als je facebook en andere sociale media leest ..."
"Er wordt met modder gegooid, het is echt een open oorlog geworden en het lijkt nog niet meteen te gaan rusten. Het zou een uithangbord moeten zijn voor het Belgisch amateurvoetbal, maar dit is verre van het geval. Een open oorlog is nooit mooi", aldus Winkelmans.
De supporters zijn kritisch en ook het bestuurslid dat werd ontslagen toonde zich ferm in een mededeling op facebook: "Vanavond laat het bestuur in zogenaamde officiële communicatie weten dat ik ontslagen ben bij KV Diksmuide Oostende. Zo gaat dat. Zeven Diksmuidelingen, die het bestuur uitmaken vonden mij teveel Oostendenaar geworden. Vannieuwkerke voelde zich bedreigd in zijn populariteit. Ik moet eruit want het is "zijn" project."
"Ik zal terugvechten en geef onze club niet uit handen. De waarheid over hoe de club is geplunderd de afgelopen twee jaar zal openbaar komen. Ze willen mij vals beschuldigen, maar de echte schuldigen zijn gekend en zal het gerecht de gepaste straf geven. KVDO zal ik nooit uit handen geven voor deze bende amateurs die onze club in de vernieling rijden."
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