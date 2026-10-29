Vincent Euvrard maakt opvallende vergelijking en waarschuwt Vincent Kompany

Vincent Euvrard kreeg donderdag op zijn persconferentie ook een vraag over Vincent Kompany. De Bayern-trainer werd vorige week onwel, belandde in het ziekenhuis en kreeg vervolgens de diagnose meningitis. De coach van Standard waarschuwde voor de tol die het trainersvak kan eisen.

Vincent Euvrard keek donderdag tijdens zijn persconferentie niet alleen vooruit naar de wedstrijd van Standard tegen Kortrijk van zaterdag. De coach van de Rouches kreeg ook vragen over Vincent Kompany, die inmiddels het ziekenhuis heeft verlaten na een ontsteking van de hersenvliezen.

"Je moet opletten dat de job je niet opslokt", vertelde Euvrard. "Door de passie, het perfectionisme en de lange werkdagen... Je moet waakzaam blijven, want je geeft enorm veel aan anderen."

"Dat geldt niet enkel voor trainers. Ook chirurgen, andere professionals en journalisten, die deadlines moeten halen, kennen die druk. Er zijn verwachtingen. Als je lange werkdagen combineert met slaaptekort, stress en minder goede voeding, stapelt alles zich op en zegt je lichaam op een bepaald moment stop. In onze samenleving kan iedereen die helemaal opgaat in zijn werk daarmee te maken krijgen."

Ook Euvrard kende de valkuilen van het trainersvak

De Standard-trainer spreekt deels uit eigen ervaring. Hij maakte in een eerdere fase van zijn loopbaan een gelijkaardige, al minder zware periode mee. "Dat was bij Cercle Brugge, helemaal aan het begin van mijn trainerscarrière. Ik sliep slecht en werkte van 6 uur 's morgens tot 21 of 22 uur 's avonds. Ik moest niet naar het ziekenhuis, maar ik verloor wel helderheid bij grote beslissingen."

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Euvrard sloot af met een vergelijking die hij graag maakt. "Op een vliegtuig zeggen ze bij zuurstofmaskers altijd dat je eerst zelf je masker moet opzetten voor je anderen helpt. Want als je zelf niet honderd procent bent, kun je anderen ook niet helpen. In het leven is dat net hetzelfde", besloot hij.