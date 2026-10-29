Wat deden De Cuyper, Doku, Fofana, Meunier, Lavia, Penders & co in League Cup?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Wat deden De Cuyper, Doku, Fofana, Meunier, Lavia, Penders & co in League Cup?
Foto: © Photonews

Malick Fofana heeft zijn eerste doelpunt voor Sunderland beet in de EFL Cup. Roméo Lavia en Maxim De Cuyper waren trefzeker in de strafschoppenreeks, maar zagen hun ploeg alsnog sneuvelen. Jeremy Doku, Thomas Meunier en Fofana mogen zich wel opmaken voor de kwartfinales.

Op de afsluitende achtste finale tussen Everton en Newcastle na, stonden woensdag vijf duels in de EFL Cup op het programma. Daarbij kwamen heel wat Belgen in actie, met wisselend succes.

Doku haalt het van De Cuyper na strafschoppen

Manchester City en Brighton maakten er een aantrekkelijke affiche van. Na negentig minuten stond er 2-2 op het scorebord, waardoor strafschoppen uitsluitsel moesten brengen. City trok daarin aan het langste eind en plaatste zich voor de kwartfinales.

Jeremy Doku kwam in de laatste dertig minuten tussen de lijnen en zette zijn penalty feilloos om. Bij Brighton viel Maxim De Cuyper in de 77e minuut in. Ook de linksachter scoorde in de strafschoppenreeks, maar dat volstond niet om uitschakeling te vermijden.

Eerste Sunderland-goal voor Malick Fofana

Sunderland won een spektakelrijke wedstrijd tegen Brentford met 3-2. Ex-Club Brugge-speler Chemsdine Talbi opende de score voor de Black Cats. Nog voor de rust zorgde Malick Fofana voor de derde treffer van zijn ploeg.

Voor Fofana, die deze zomer Lyon verliet voor Sunderland, was het zijn eerste doelpunt in Engelse loondienst. Thomas Meunier viel bij de rust in, terwijl de 19-jarige Belg Trey Samuel Ogunsuyi de hele wedstrijd op de bank bleef.

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Lavia en Penders uitgeschakeld met Chelsea

Chelsea moest op Anfield na strafschoppen zijn meerdere erkennen in Liverpool. Na 1-1 in de reguliere speeltijd volgde een zenuwslopende reeks, waarin Roméo Lavia zijn elfmeter wel wist te benutten. Mike Penders en Lavia speelden allebei de volledige wedstrijd, maar konden de uitschakeling niet afwenden.

In de andere wedstrijden haalde Bournemouth het overtuigend met 3-0 van Aston Villa. Crystal Palace won dan weer met 0-1 op bezoek bij Fulham, waar Timothy Castagne in de 68e minuut inviel.

In de kwartfinales neemt Fleetwood, dat Arsenal uitschakelde, het op tegen de winnaar van Everton - Newcastle. Manchester City treft derdeklasser Bradford, Crystal Palace speelt tegen Sunderland en Liverpool neemt het op tegen Bournemouth.

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