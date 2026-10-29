Zware beschuldigingen aan adres van Westerlo: "Dit is competitievervalsing"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zware beschuldigingen aan adres van Westerlo: "Dit is competitievervalsing"
Foto: © photonews
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De samenwerking tussen KVC Westerlo en KVC Houtvenne zorgt voor stevige discussies in het Belgische voetbal. Vanuit Eerste Nationale klinkt zelfs de beschuldiging van competitievervalsing. Hoewel beide clubs volgens de huidige regels niets verkeerd doen, erkent Voetbal Vlaanderen dat er een probleem bestaat. Een reglementswijziging is dan ook in voorbereiding.

KVC Houtvenne staat momenteel aan de leiding in Eerste Nationale, maar de sportieve prestaties van de club worden niet overal op applaus onthaald. Vooral de nauwe samenwerking met eersteklasser Westerlo roept vragen op bij de concurrentie.

Patrick Rotsaert, sportief verantwoordelijke van KSV Roeselare, vindt dat Houtvenne eigenlijk als een belofteploeg van Westerlo functioneert. Hij spreekt zelfs van competitievervalsing, omdat Westerlo volgens hem op die manier bepaalde financiële verplichtingen kan ontwijken.

"Het is een vorm van competitievervalsing. Het is heel duidelijk dat Houtvenne een B-ploeg is van Westerlo", zegt Rotsaert volgens Het Nieuwsblad. "In zulke gevallen moeten de profclubs compensaties betalen aan de reeksgenoten, maar zij omzeilen dat op deze manier."

Westerlo bespaart mogelijk 175.000 euro

Zoals Het Nieuwsblad meldt, moeten officiële U23-ploegen zoals Jong Cercle en OH Leuven U23 jaarlijks 175.000 euro betalen om aan de hoogste amateurreeks deel te nemen. Dat bedrag wordt verdeeld onder de veertien amateurclubs.

Westerlo betaalt die bijdrage niet, hoewel heel wat jonge spelers van de Kemphanen bij Houtvenne ervaring opdoen. Dit seizoen gaat het volgens Transfermarkt om negen spelers uit de Westelse jeugdwerking. Vorig seizoen waren dat er zelfs twintig.

De samenwerking gaat bovendien verder dan het uitlenen van voetballers. De betrokken spelers trainen bij Westerlo en staan er onder contract, terwijl Houtvenne zijn thuiswedstrijden op Camp Westel afwerkt.

Voorzitter Kurt Van Diest, die ook sportief verantwoordelijke is bij Westerlo, verwerpt de beschuldigingen. Hij benadrukt dat beide clubs al sinds 2020 samenwerken, ruim voordat de huidige discussie over belofteploegen ontstond.

Volgens Van Diest wordt de samenwerking vooral geviseerd omdat Houtvenne momenteel bovenaan staat. Een eventuele promotie naar de Challenger Pro League behoort volgens hem overigens niet tot de ambities.

Voetbal Vlaanderen erkent probleem

Opvallend genoeg geeft Voetbal Vlaanderen de critici gedeeltelijk gelijk. De federatie benadrukt wel dat Westerlo en Houtvenne geen bestaande reglementen overtreden. "Op dit moment is er geen sprake van sportieve competitievervalsing", verduidelijkt woordvoerder Nand De Klerck.

Toch erkent hij dat de huidige constructie ervoor zorgt dat bepaalde clubs de regels voor U23-ploegen kunnen omzeilen. Ook de samenwerking tussen KAA Gent en RC Gent wordt als vergelijkbaar voorbeeld aangehaald.

Daarom wordt achter de schermen gewerkt aan een aanpassing van de reglementen. Volgens Nils Van Brantegem, auditeur-generaal licenties bij de KBVB, ligt er al een voorstel klaar dat zo snel mogelijk aan de Hoge Raad moet worden voorgelegd.

Dat voorstel moet meer duidelijkheid scheppen over samenwerkingen tussen verschillende clubs en de problematiek rond multiclub-eigenaarschap. Die kwestie speelt niet alleen in het Belgische amateurvoetbal, maar houdt ook de UEFA bezig.

Voorlopig hoeven Westerlo en Houtvenne dus geen sancties te vrezen op basis van hun huidige samenwerking. De discussie kan wel gevolgen hebben voor de manier waarop Belgische profclubs in de toekomst met amateurploegen mogen samenwerken.

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