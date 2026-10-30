🎥 Dit moet u gezien hebben: Dodi Lukebakio doet monden openvallen in Portugal

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Dit moet u gezien hebben: Dodi Lukebakio doet monden openvallen in Portugal
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Dodi Lukebakio heeft donderdagavond een indrukwekkende prestatie neergezet bij Benfica. De Rode Duivel scoorde twee keer in de 4-1-overwinning tegen Gil Vicente in de kwartfinales van de Portugese League Cup. Vooral zijn tweede doelpunt was er eentje om in te kaderen.

De Belg opende na 36 minuten de score met een schot van net buiten het strafschopgebied. Kort na de rust volgde het absolute hoogtepunt. Na een doorgekopte hoekschop haalde Lukebakio uit met een spectaculaire omhaal, die perfect in de rechterbovenhoek verdween.

Lukebakio reageert na moeilijke periode

Zijn indrukwekkende optreden leverde hem de verkiezing tot man van de wedstrijd op. Na afloop reageerde de aanvaller bijzonder tevreden. "Het was heel belangrijk voor mij om een goede wedstrijd te spelen", vertelde hij aan Sport TV, geciteerd door de officiële website van Benfica.

De Rode Duivel gaf ook toe dat de afgelopen periode niet altijd gemakkelijk was. "Ik probeer in elke wedstrijd mijn beste versie te tonen. Dat is niet eenvoudig geweest voor mij, zoals jullie weten. Maar ik werk heel hard op training om wedstrijden zoals deze te kunnen spelen."

Grote ambities bij Benfica

Lukebakio bedankte ook de supporters voor hun vertrouwen. Hij beseft dat de verwachtingen bij Benfica bijzonder hoog liggen en wil die graag inlossen. "Ik voel hun steun elke dag en weet dat ze in mij geloven. Daarom werk ik zo hard om hen op het veld mooie momenten te bezorgen."

Met zijn twee doelpunten hielp Lukebakio Benfica aan een ticket voor de halve finales van de League Cup, waarin FC Porto wacht. Voor de Belg was het bovendien een belangrijke persoonlijke opsteker. Hij hoopt zijn sterke prestatie de komende weken een vervolg te geven en een steeds belangrijkere rol te spelen bij de Portugese topclub.

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Dodi Lukebakio

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