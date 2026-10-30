📷 San Siro maakt plaats: AC Milan en Inter plannen stadion van meer dan 1 miljard euro

AC Milan en Inter hebben hun plannen voor een nieuw gezamenlijk stadion voorgesteld. De arena met 71.500 zitplaatsen moet in 2031 openen en betekent tegelijk het einde van het iconische San Siro.

De fans van AC Milan en Inter kregen een eerste beeld van het stadion waarin hun clubs vanaf het seizoen 2031-2032 willen spelen. De twee Milanese grootmachten hebben een gezamenlijk dossier voorgesteld voor een nieuwe arena met 71.500 plaatsen, als opvolger van het huidige San Siro.

🚨🔥🏟️ LEAKED: FIRST LOOK at the NEW SAN SIRO aka GENERALI STADIUM. The new 71,500-seat stadium will feature a BOWL-SHAPED, oval design with TWO TIERS, bringing supporters closer to the pitch. The stands behind the goals will have a steep 37° incline, inspired by Dortmund’s famous YELLOW WALL. — Milan Wire (@MilanWireX) October 29, 2026

Generali Stadium als naam?

Het project zou de naam Generali Stadium krijgen. De Italiaanse verzekeraar zou volgens de bekendgemaakte informatie 650 miljoen euro veil hebben voor de naamrechten tot 2052. Dat is een stevige financiële injectie voor een bouwwerf waarvan de totale kostprijs op 1,2 miljard euro wordt geraamd.

De architecten kiezen voor een ovale stadionvorm met twee tribuneniveaus. Toeschouwers zouden merkbaar dichter bij het veld zitten dan vandaag in San Siro. Achter beide doelen worden steile vakken voorzien, met een hellingsgraad van 37 graden.

Geïnspireerd op de Gelbe Wand van Dortmund

Die opbouw doet denken aan de befaamde Gelbe Wand van Borussia Dortmund. Milan en Inter hopen zo vooral tijdens de Derby della Madonnina een kolkende sfeer te creëren. Beide clubs blijven ook in de toekomst hetzelfde stadion delen, zoals ze al decennialang doen.



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De komst van de nieuwe thuisbasis luidt wel het einde in van San Siro, een van de meest legendarische voetbaltempels van Europa. Het stadion was het decor voor talloze topwedstrijden en groeide uit tot een vaste waarde voor generaties supporters. In de plannen is ook de afbraak van de huidige arena opgenomen.