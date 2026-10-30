Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw: “Dan stap ik zelf naar bestuur”

Vitor Bruno voelt de druk bij Anderlecht toenemen. Daags voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen Westerlo kreeg de Portugese trainer via CEO Kenneth Bornauw een stevige publieke waarschuwing. Die sprak in een interview zijn ongenoegen uit over het vele experimenteren, de wisselende opstellingen en het gebrek aan een duidelijke hiërarchie.

Op zijn persconferentie werd Bruno met die uitspraken geconfronteerd. Hij verdedigde zijn aanpak, maar liet ook verstaan dat hij de ambities van Anderlecht begrijpt.

Bornauw maakte duidelijk dat de clubleiding niet akkoord gaat met alles wat de trainer de voorbije weken heeft gedaan. “Er is te veel geëxperimenteerd terwijl we elke week moeten presteren”, stelde de CEO. Hij wil dat Bruno evolueert naar een herkenbare typeploeg met veertien à vijftien vaste kernspelers.

Anderlecht heeft volgens Bornauw ongeveer 32 spelers ter beschikking, maar dat betekent niet dat iedereen voortdurend moet worden gebruikt. Ook het inzetten van spelers op posities die niet hun beste zijn, zorgt volgens hem voor te veel puzzelwerk. De gesprekken tussen Bornauw, sportief directeur Antoine Sibierski en Bruno zijn de voorbije weken bovendien geïntensifieerd.

Bruno verdedigt zijn keuzes en de vele wissels

De trainer had het interview van Bornauw naar eigen zeggen nog niet gelezen. “Ik heb het niet gelezen, dus ik kan daar op dit moment ook niet op antwoorden. Ik moet eerst lezen wat de boodschap precies was en hoe die gebracht werd. Volgens mij is het de makkelijkste manier om het uit te leggen: er is altijd wel iets. Ofwel roteer je te veel, ofwel roteer je te weinig. Voor mij gaat het niet om rotatie, maar om wat de spelers mij elke dag laten zien. Ik selecteer de jongens die mij op training overtuigd hebben.”

Bruno verwees daarbij ook naar de zware 4-0-nederlaag tegen AA Gent. Volgens hem vertelde het resultaat niet het volledige verhaal. “Als je naar die laatste wedstrijd kijkt en je ziet dat je met 4-0 verliest, dan is het ongelooflijk hoe dat resultaat tot stand is gekomen wanneer je de data erbij neemt. Ik maak mijn beslissingen op basis van wat ik zie. Er zit altijd een reden achter. Ik word niet wakker met het idee: vandaag ga ik die speler eens opstellen.”



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Ook de vraag of Anderlecht niet stilaan een vaste basiself nodig heeft, legde hij naast zich neer. “Ik kijk wie er klaar voor is en wie het best past bij de tegenstander. Ik heb 33 spelers en kan er maar elf selecteren. Staat er in hun contract dat ze moeten spelen? Ze moeten presteren en elke dag klaarstaan. Er zit altijd een bepaalde ratio achter mijn beslissingen.”

Over de communicatie met de clubleiding wilde Bruno geen probleem erkennen. Bornauw had aangegeven dat de gesprekken met hem en Sibierski de voorbije weken nadrukkelijker waren geworden. “Ik spreek altijd veel met Kenneth. Dat is niets nieuws.”

“Het gaat hier niet om wedstrijden winnen, maar om titels”

Dat de druk toeneemt, ontkent Bruno niet. Hij benadrukte wel dat hij zichzelf en zijn staf dagelijks onder druk zet. “Ik creëer elke dag druk voor mezelf. Voor mijn staf is dat net hetzelfde. We weten hoe het hier werkt. Dat zit in mijn natuur en ik leg die druk ook op aan iedereen rondom mij.”

Daarna werd de trainer steeds nadrukkelijker in zijn betoog. “Het gaat hier niet alleen om wedstrijden winnen, het gaat om titels. Hoe lang duurt het ondertussen al? Tien jaar. De beker is zelfs nog langer geleden. Er zijn stappen die we moeten zetten. In mijn hoofd ben ik ervan overtuigd dat we de juiste richting uitgaan. Het is een proces. Je bouwt een huis ook niet op één dag. Natuurlijk wil ik elke wedstrijd winnen.”

De zware nederlaag tegen AA Gent blijft volgens Bruno wel onaanvaardbaar. “Wat er in Gent is gebeurd, mag niet gebeuren. Dat heb ik ook tegen de spelers gezegd. Een wedstrijd duurt tot het laatste fluitsignaal. We zijn een topclub en moeten ervoor zorgen dat we opnieuw de periode bereiken waarin we elk jaar voor titels spelen.”

Tot slot kreeg Bruno de vraag of hij nog het gevoel heeft dat de spelers achter hem staan. Daarover was hij duidelijk: “Als de spelers mij niet meer zouden volgen, zou ik zelf naar het bestuur stappen om mijn ontslag aan te bieden. Je moet dat niet aan Colin Coosemans vragen, maar aan de jongens die niet spelen. Dan krijg je het antwoord.”