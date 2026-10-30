Anderlecht liet hem voor miljoenen vertrekken, nu zijn ze in Duitsland helemaal weg van hem

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht liet hem voor miljoenen vertrekken, nu zijn ze in Duitsland helemaal weg van hem

Keisuke Goto maakt steeds meer indruk bij SC Freiburg. De voormalige spits van Anderlecht en STVV was woensdagavond de grote held in de Duitse bekerwedstrijd tegen Wolfsburg. Met twee doelpunten bezorgde hij zijn ploeg een spectaculaire 3-2-overwinning en een ticket voor de achtste finales.

De Japanner mocht na 68 minuten invallen bij een 1-2-achterstand. Zeven minuten later kopte hij de gelijkmaker binnen, waarna hij in de blessuretijd met een knappe lob de overwinning veiligstelde. In Duitsland krijgt de 21-jarige aanvaller nu heel wat lof.

Duitse media ontdekken opvallende kant van Goto

Ook naast het veld weet Goto de aandacht te trekken. In een interview met het Duitse persagentschap dpa sprak hij over zijn opvallende rode haarkleur. "Ze vinden me misschien een vreemde kerel", lachte hij over zijn ploegmaats. "Maar zolang ik goed presteer, vind ik dat prima."

Zijn haarkleur heeft bovendien een bijzondere betekenis. Goto kiest namelijk bewust voor de kleuren van zijn club. Bij STVV had hij zijn haren nog geel geverfd, terwijl hij bij Freiburg voor rood koos. Volgens de Japanner symboliseert dat het vuur dat in hem brandt.

Anderlecht ziet Goto schitteren

Bij Anderlecht zullen ze zijn prestaties ongetwijfeld met belangstelling volgen. Paars-wit verkocht Goto afgelopen zomer voor naar verluidt tien miljoen euro aan Freiburg, nadat hij eerder al indruk had gemaakt tijdens zijn uitleenbeurt aan STVV. In Duitsland staat zijn teller inmiddels op vijf doelpunten in elf officiële wedstrijden.


Ook zijn ploegmaats zijn bijzonder enthousiast. Aanvoerder Christian Günter prees na de bekerwedstrijd zijn bewegingen en koelbloedigheid voor doel. Goto zelf droomt ervan om ooit een even complete aanvaller te worden als Harry Kane. Bij Freiburg lijkt hij alvast op de goede weg.

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