Anti-Mazzutime: deze ploeg verloor al vier punten in toegevoegde tijd

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Anti-Mazzutime: deze ploeg verloor al vier punten in toegevoegde tijd
Foto: © Photonews

Het zit soms in de kleine details in het voetbal, zoveel is duidelijk. Vooral OH Leuven heeft dat dit seizoen al een paar keer aan de lijve mogen ondervinden. Het team staat stilaan in de gevarenzone, maar het had ook al anders kunnen lopen.

Het viel een aantal analisten op dat OH Leuven dit weekend niet voor het eerst een doelpunt slikte in blessuretijd. Op die manier is Timmy Simons zo'n beetje de 'anti-Mazzu' aan het worden, met grote gevolgen voor de Leuvenaars.

OHL slikte liefst drie van zijn zestien doelpunten in de blessuretijd. Geen enkel team doet 'beter'. Bovendien deed het ook veel pijn, want tegen Lommel verloren ze twee punten door de late treffer van Jason Van Duiven.

OH Leuven verloor al vier punten in de toegevoegde tijd

Het strafschopdoelpunt van Krys Kouassi in de thuismatch tegen Cercle Brugge kostte toen in een 1-1 gelijkspel ook al twee punten. Met vier punten meer zou OH Leuven met 10 op 27 heel wat veiliger staan in de Jupiler Pro League.

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Standard, La Louvière, Kortrijk en Cercle Brugge slikten allen twee doelpunten na de negentigste minuut, zeven andere teams slikten er voorlopig eentje. Daarmee zijn het ook enigszins logisch ploegen die veel goals tegen kregen die achteraan bengelen.

In omgekeerde richting is het Westerlo dat al drie keer scoorde in de toegevoegde tijd, gevolgd door Beveren, Cercle Brugge, Zulte Waregem, KAA Gent en RSC Anderlecht met twee goals. Dit weekend was er natuurlijk ook het spektakelduel tussen Westerlo en Beveren ...

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