Charles De Ketelaere treft eindelijk weer raak en reageert opvallend kritisch

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Charles De Ketelaere treft eindelijk weer raak en reageert opvallend kritisch
Foto: © photonews

Charles De Ketelaere heeft donderdagavond eindelijk nog eens kunnen vieren bij Atalanta. De Rode Duivel opende de score op bezoek bij Fiorentina en leverde later ook de assist voor Nicola Zalewski. Toch overheerste na afloop niet de tevredenheid.

Atalanta gaf zijn voorsprong na rust uit handen en moest uiteindelijk vrede nemen met een punt. De Ketelaere vond dat onvoldoende. “We zijn niet heel tevreden. Als we stappen vooruit willen zetten, zijn dit wedstrijden die we moeten winnen”, vertelde hij na afloop bij DAZN.

Doelpunt doet zichtbaar deugd

Voor De Ketelaere persoonlijk betekende de wedstrijd wel een opsteker. Zijn treffer in Firenze was zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen. Na een combinatie met Zalewski werkte hij de bal in de 41ste minuut knap af. Later gaf hij de Pool ook de assist voor de gelijkmaker. De Belgische aanvaller werd door verschillende Italiaanse media uitgeroepen tot een van de uitblinkers.

Dat hij opnieuw de weg naar doel vond, deed duidelijk deugd. “Ik probeer altijd mijn maximale niveau te halen. Het klopt dat ik al een tijdje niet meer had gescoord en dat begon me wat te storen. Dit doelpunt geeft me vertrouwen.”

De Ketelaere voelt zich bovendien steeds comfortabeler in zijn huidige rol. “Ik voel me goed op het veld en krijg veel vrijheid. Ik kom uit twee goede wedstrijden en moet zo doorgaan.” Tegelijk vindt hij dat niet alleen hijzelf, maar heel Atalanta nog een niveau hoger moet schakelen.

Sarri ziet opnieuw de beste De Ketelaere

Ook trainer Maurizio Sarri was na afloop positief over zijn Belgische aanvaller. De Italiaan had eerder aangegeven dat hij meer rendement van De Ketelaere verwachtte. Na de wedstrijd in Firenze was zijn oordeel duidelijk positiever. “Ik had gezegd dat Charles op het veld moest antwoorden. Hij heeft nu twee heel goede wedstrijden gespeeld.”

Lees ook... 🎥 De Ketelaere verlost zichzelf bij Atalanta op deze mooie manier

Voor De Ketelaere lijkt de moeilijke periode zo stilaan achter hem te liggen. Een goal, een assist en opnieuw een sterke individuele prestatie geven vertrouwen, al blijft de Rode Duivel zelf vooral hangen bij het resultaat. Atalanta moet volgens hem zulke wedstrijden opnieuw leren winnen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Atalanta
Fiorentina
Charles De Ketelaere

Meer nieuws

🎥 De Ketelaere verlost zichzelf bij Atalanta op deze mooie manier

🎥 De Ketelaere verlost zichzelf bij Atalanta op deze mooie manier

23:00
2
LIVE: Grote belangen in Waregem: Leko zet Brugse troepen op scherp, Essevee moet dringend reageren

LIVE: Grote belangen in Waregem: Leko zet Brugse troepen op scherp, Essevee moet dringend reageren

10:15
Wat als Club Brugge belt? Ruud Vormer is heel duidelijk

Wat als Club Brugge belt? Ruud Vormer is heel duidelijk

10:20
📷 San Siro maakt plaats: AC Milan en Inter plannen stadion van meer dan 1 miljard euro

📷 San Siro maakt plaats: AC Milan en Inter plannen stadion van meer dan 1 miljard euro

10:00
Ex-spits van SK Beveren steelt de show in Engeland: Newcastle krijgt stevige tik

Ex-spits van SK Beveren steelt de show in Engeland: Newcastle krijgt stevige tik

09:40
1
UEFA werkt achter de schermen aan groot plan om Infantino van de troon te stoten

UEFA werkt achter de schermen aan groot plan om Infantino van de troon te stoten

09:20
Gent-talent twijfelt nog tussen twee landen: "Ik sta open voor België"

Gent-talent twijfelt nog tussen twee landen: "Ik sta open voor België"

09:00
Serieus drama voorkomen: Orel Mangala redt zijn ploeg van gigantische blamage

Serieus drama voorkomen: Orel Mangala redt zijn ploeg van gigantische blamage

08:45
1
Club, STVV en Antwerp wachten: Zulte Waregem spreekt zich uit over Beale

Club, STVV en Antwerp wachten: Zulte Waregem spreekt zich uit over Beale

08:30
Anderlecht liet hem voor miljoenen vertrekken, nu zijn ze in Duitsland helemaal weg van hem

Anderlecht liet hem voor miljoenen vertrekken, nu zijn ze in Duitsland helemaal weg van hem

08:15
🎥 Dit moet u gezien hebben: Dodi Lukebakio doet monden openvallen in Portugal

🎥 Dit moet u gezien hebben: Dodi Lukebakio doet monden openvallen in Portugal

07:40
1
Groot nieuws voor Afrikaans voetbal: CAF draait opvallende beslissing alweer terug

Groot nieuws voor Afrikaans voetbal: CAF draait opvallende beslissing alweer terug

07:20
Anti-Mazzutime: deze ploeg verloor al vier punten in toegevoegde tijd

Anti-Mazzutime: deze ploeg verloor al vier punten in toegevoegde tijd

07:00
LIVE SPEELDAG 10: La Louvière komt met statement richting fans Interview

LIVE SPEELDAG 10: La Louvière komt met statement richting fans

06:30
Mag Club Brugge hopen op weergaloze terugkeer? Kritiek wordt heel groot

Mag Club Brugge hopen op weergaloze terugkeer? Kritiek wordt heel groot

22:00
2
"Vannieuwkerke voelt zich bedreigd, echte schuldigen zijn gekend": open oorlog bij Oostende

"Vannieuwkerke voelt zich bedreigd, echte schuldigen zijn gekend": open oorlog bij Oostende

22:20
1
Na de felle kritiek: OH Leuven opnieuw pijnlijk onderuit in de Champions League

Na de felle kritiek: OH Leuven opnieuw pijnlijk onderuit in de Champions League

21:40
Stijn Stijnen & co halen uit: "Nieuwe attractie in Bobbejaanland: de Vitor Bruno"

Stijn Stijnen & co halen uit: "Nieuwe attractie in Bobbejaanland: de Vitor Bruno"

21:20
1
Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld"

Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld"

21:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 9
Sassuolo Sassuolo 2-6 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 4-2 Cagliari Cagliari
Torino Torino 1-3 Como Como
Venezia Venezia 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Parma Parma 0-0 Udinese Udinese
AC Milan AC Milan 2-4 Bologna Bologna
Monza Monza 1-4 Napoli Napoli
Genoa Genoa 2-0 Juventus Juventus
Frosinone Frosinone 5-1 Lecce Lecce
Fiorentina Fiorentina 2-2 Atalanta Atalanta

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anti-Mazzutime: deze ploeg verloor al vier punten in toegevoegde tijd Goro Goro over Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld" Impala Impala over Antwerp wil weer structureel meedoen om prijzen en plakt daar termijn op Stigo12 Stigo12 over Mag Club Brugge hopen op weergaloze terugkeer? Kritiek wordt heel groot Stigo12 Stigo12 over Serieus drama voorkomen: Orel Mangala redt zijn ploeg van gigantische blamage Stigo12 Stigo12 over Ex-spits van SK Beveren steelt de show in Engeland: Newcastle krijgt stevige tik De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!” kukeluku kukeluku over "Vannieuwkerke voelt zich bedreigd, echte schuldigen zijn gekend": open oorlog bij Oostende Ratko Svilar Ratko Svilar over Zware beschuldigingen aan adres van Westerlo: "Dit is competitievervalsing" storfstievel storfstievel over Hij staat zaterdag tegenover Standard en spaart zijn ex-club niet: “Ik zou niet opnieuw getekend hebben” Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved