Charles De Ketelaere treft eindelijk weer raak en reageert opvallend kritisch

Charles De Ketelaere heeft donderdagavond eindelijk nog eens kunnen vieren bij Atalanta. De Rode Duivel opende de score op bezoek bij Fiorentina en leverde later ook de assist voor Nicola Zalewski. Toch overheerste na afloop niet de tevredenheid.

Atalanta gaf zijn voorsprong na rust uit handen en moest uiteindelijk vrede nemen met een punt. De Ketelaere vond dat onvoldoende. “We zijn niet heel tevreden. Als we stappen vooruit willen zetten, zijn dit wedstrijden die we moeten winnen”, vertelde hij na afloop bij DAZN.

Doelpunt doet zichtbaar deugd

Voor De Ketelaere persoonlijk betekende de wedstrijd wel een opsteker. Zijn treffer in Firenze was zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen. Na een combinatie met Zalewski werkte hij de bal in de 41ste minuut knap af. Later gaf hij de Pool ook de assist voor de gelijkmaker. De Belgische aanvaller werd door verschillende Italiaanse media uitgeroepen tot een van de uitblinkers.

Dat hij opnieuw de weg naar doel vond, deed duidelijk deugd. “Ik probeer altijd mijn maximale niveau te halen. Het klopt dat ik al een tijdje niet meer had gescoord en dat begon me wat te storen. Dit doelpunt geeft me vertrouwen.”

De Ketelaere voelt zich bovendien steeds comfortabeler in zijn huidige rol. “Ik voel me goed op het veld en krijg veel vrijheid. Ik kom uit twee goede wedstrijden en moet zo doorgaan.” Tegelijk vindt hij dat niet alleen hijzelf, maar heel Atalanta nog een niveau hoger moet schakelen.

Sarri ziet opnieuw de beste De Ketelaere

Ook trainer Maurizio Sarri was na afloop positief over zijn Belgische aanvaller. De Italiaan had eerder aangegeven dat hij meer rendement van De Ketelaere verwachtte. Na de wedstrijd in Firenze was zijn oordeel duidelijk positiever. “Ik had gezegd dat Charles op het veld moest antwoorden. Hij heeft nu twee heel goede wedstrijden gespeeld.”



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Voor De Ketelaere lijkt de moeilijke periode zo stilaan achter hem te liggen. Een goal, een assist en opnieuw een sterke individuele prestatie geven vertrouwen, al blijft de Rode Duivel zelf vooral hangen bij het resultaat. Atalanta moet volgens hem zulke wedstrijden opnieuw leren winnen.