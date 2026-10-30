Club, STVV en Antwerp wachten: Zulte Waregem spreekt zich uit over Beale

Zulte Waregem staat voor een bijzonder pittige reeks wedstrijden. Club Brugge, STVV en Antwerp wachten de komende weken, terwijl de druk op trainer Michael Beale door de recente resultaten almaar groter dreigt te worden. Toch is er intern voorlopig geen sprake van paniek. Bij Essevee blijft het vertrouwen in de coach overeind en wil men niet meegaan in de reflex om na enkele mindere resultaten meteen in te grijpen.

Sports Manager Niels Leroy maakt bij Het Nieuwsblad duidelijk dat Beale vandaag niet voor zijn job hoeft te vrezen. “Michael Beale staat op vandaag niet onder druk. Wij zijn ervan overtuigd dat we het tij kunnen keren en dat we punten zullen sprokkelen in die duels.”

Beale staat niet onder druk

Zelfs een rampscenario in de komende drie wedstrijden hoeft volgens Leroy niet automatisch tot een trainerswissel te leiden. “Maar zelfs als we nu nóg drie keer zouden verliezen, wil dat niet automatisch betekenen dat we Michael zullen ontslaan.”

Die uitspraak toont vooral hoe Zulte Waregem naar zulke situaties kijkt. De club wil zich niet laten leiden door één korte resultatenreeks, maar probeert de evolutie van de ploeg over een langere periode te beoordelen.

‘We kijken naar het grotere plaatje’

“We kijken bij Essevee steeds naar het grotere plaatje”, legt Leroy uit. “We hebben hier nu eenmaal een filosofie waarbij je niet zomaar afscheid neemt van een coach.”

Hij verwijst daarbij naar Sven Vandenbroeck, die eerder ook een moeilijke periode kende en intern onder druk stond. Zulte Waregem bleef hem toen steunen en wil die lijn ook vandaag doortrekken. “Toen zijn we hem ook blijven steunen”, aldus Leroy. “Zolang wij in onze analyse van een situatie voldoende aanknopingspunten zien, is er geen reden om een coach te ontslaan.”



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Voor Beale is de boodschap dus duidelijk. De komende wedstrijden worden zwaar, maar zijn toekomst wordt niet enkel aan die resultaten gekoppeld. Zulte Waregem blijft vasthouden aan zijn eigen koers en wil pas ingrijpen wanneer de bredere analyse daar aanleiding toe geeft.