Dit is waarom Ivan Leko Club Brugge-kern op de korrel nam

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dit is waarom Ivan Leko Club Brugge-kern op de korrel nam
Foto: © photonews

Ivan Leko verraste donderdag met een stevige uithaal naar zijn spelers. Ondanks de goede resultaten is de Club Brugge-coach niet tevreden over het niveau van de laatste weken. In Sporza Daily legde analist Tom Boudeweel uit waar die frustratie vandaan komt: volgens hem is de ploeg na de stunt tegen Inter wat nonchalanter geworden en ontbreekt het te vaak aan intensiteit.

Sinds die zege speelde Club drie wedstrijden: tegen Lokeren (1-0), Lens (3-0) en STVV (3-2). De resultaten zijn goed, maar vooral de eerste helften waren volgens Boudeweel vaak ondermaats. Net die wisselvalligheid stoort Leko.

De resultaten verbergen een gebrek aan dominantie

Club pakte 24 op 27 in België en 6 op 9 in de Champions League, maar Leko wil meer dan alleen overwinningen. Hij verwacht dat zijn ploeg opnieuw tegenstanders voortdurend onder druk zet en negentig minuten lang op niveau speelt. “Hij wil weer die machine zien die Club zo vaak geweest is in de play-offs”, aldus Boudeweel.

Leko wil zijn jonge spelers scherp houden

De analist ziet ook een verklaring in de vele complimenten die de Bruggelingen de laatste tijd krijgen. Individuele prestaties worden opgehemeld en spelers als Nicolo Tresoldi worden al aan grote transfers gelinkt. “Het is constant een goednieuwsshow. Dat je dan eventjes de kracht van de media gebruikt, vind ik goed”, stelde Boudeweel.

Leko probeert zijn jonge groep duidelijk te maken dat ze nog niets bereikt heeft en dat de lat bij Club bijzonder hoog ligt. Ook ervaren spelers als Hans Vanaken en Brandon Mechele moeten helpen om iedereen scherp te houden. De resultaten zijn er, maar de trainer wil opnieuw een ploeg zien die de tegenstander een volledige wedstrijd domineert.

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