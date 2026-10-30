Ex-spits van SK Beveren steelt de show in Engeland: Newcastle krijgt stevige tik

Thierno Barry heeft donderdagavond een hoofdrol opgeëist bij Everton. De voormalige spits van SK Beveren was met een doelpunt en een assist bijzonder belangrijk in de bekerwedstrijd tegen Newcastle United. Zijn ploeg plaatste zich dankzij een 3-1-overwinning voor de kwartfinales van de Carabao Cup.

Barry kreeg van trainer David Moyes een basisplaats tegen Newcastle en stelde het vertrouwen niet teleur. Everton kwam na 34 minuten op voorsprong via James Garner. Nog voor de rust hielp Barry zijn ploeg aan een tweede doelpunt.

Barry maakt indruk met doelpunt en assist

De voormalige Beveren-spits leverde een uitstekende voorzet af, waarna Hayden Hackney de 2-0 kon binnenschieten. Na de rust liet Barry zich opnieuw opmerken. In de 69e minuut rondde hij een snelle tegenaanval bijzonder beheerst af.

Voor de Fransman betekende het al zijn vierde doelpunt in de Carabao Cup dit seizoen. Newcastle kon via Dan Burn nog milderen, maar Everton trok uiteindelijk met 3-1 aan het langste eind. Opvallend was dat Jack Grealish ontbrak bij de thuisploeg. De Engelse international was wegens een disciplinaire overtreding uit de selectie gelaten.

Van de Freethiel naar de Premier League

Voor supporters van SK Beveren is de ontwikkeling van Barry bijzonder om te volgen. De aanvaller speelde in het seizoen 2022/23 op de Freethiel en kroonde zich met twintig competitiedoelpunten tot topschutter van de Challenger Pro League. Zijn prestaties leverden hem een transfer naar FC Basel op.



Via Villarreal belandde Barry uiteindelijk in de Premier League bij Everton. Daar liet hij donderdagavond opnieuw zien wat hij in zijn mars heeft. Dankzij zijn doelpunt en assist mag Everton zich opmaken voor de kwartfinales van de Carabao Cup.