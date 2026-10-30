Gent-talent twijfelt nog tussen twee landen: "Ik sta open voor België"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Gent-talent twijfelt nog tussen twee landen: "Ik sta open voor België"
Foto: © photonews

Victor Vandenbroucke kreeg tijdens de voorbije interlandperiode voor het eerst een oproep voor Honduras, maar kwam niet in actie. Daardoor kan de 18-jarige speler van KAA Gent nog altijd voor België kiezen. Met de interlandbreak van november in aantocht laat hij die mogelijkheid nadrukkelijk open.

Victor Vandenbroucke heeft een bijzonder internationaal profiel. De 18-jarige verdediger werd geboren in Los Angeles, als zoon van een Belgisch-Amerikaanse vader en een Hondurese moeder. Hij bracht zijn eerste tien levensjaren door in de Verenigde Staten, voor het gezin naar Gaurain-Ramecroix, een deelgemeente van Doornik, verhuisde.

Daarna werd hij opgemerkt door KAA Gent. Vandenbroucke verbleef op internaat bij de Buffalo's en werkte zijn jeugdopleiding volledig af in de Arteveldestad. Sinds het begin van dit seizoen maakt hij deel uit van Jong Gent, dat uitkomt in de Challenger Pro League.

Eerste stappen bij Jong Gent

De jonge verdediger verscheen dit seizoen al vijf keer aan de aftrap of als invaller bij de Gentse beloften. Hij leverde daarbij ook zijn eerste assist in het profvoetbal af. Die prestaties bleven niet onopgemerkt in Honduras: tijdens de vorige interlandbreak kreeg Vandenbroucke voor het eerst een selectie bij de A-ploeg.

Tot een debuut kwam het evenwel niet. Omdat hij geen minuut speelde voor Honduras, blijft hij speelgerechtigd voor de Belgische nationale ploeg.

Vandenbroucke lijkt zijn keuze dan ook nog niet definitief gemaakt te hebben. Voor de wedstrijd van Jong Gent tegen Lierse vertelde hij aan Het Nieuwsblad dat een toekomst bij de Rode Duivels nog steeds mogelijk is.

“Ik sta open voor een selectie bij België”, klonk het bij de verdediger. Met de interlandperiode van november op minder dan twee weken afstand ligt zijn internationale toekomst dus nog volledig open. Mogelijk kunnen Vincent Mannaert en Simon Mignolet hem alsnog overtuigen om voor België te kiezen.

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