Groot nieuws voor Afrikaans voetbal: CAF draait opvallende beslissing alweer terug

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Groot nieuws voor Afrikaans voetbal: CAF draait opvallende beslissing alweer terug

De Afrika Cup wordt de komende jaren opnieuw om de twee jaar georganiseerd. De Afrikaanse voetbalconfederatie CAF bevestigde dat in de nacht van donderdag op vrijdag, nadat eerder nog was beslist om van het toernooi een vierjaarlijks evenement te maken.

De CAF heeft bevestigd dat de Afrika Cup opnieuw een tweejaarlijks ritme krijgt. Daarmee draait de Afrikaanse voetbalconfederatie een beslissing van vorig jaar terug, toen de plannen nog waren om het toernooi slechts om de vier jaar te houden.

De aankondiging kwam er in een officieel communiqué in de nacht van donderdag op vrijdag. Voor het Afrikaanse voetbal is het een opvallende koerswijziging, aangezien de Afrika Cup zowel sportief als financieel een centrale plaats inneemt op de kalender.

CAF herbekijkt eerdere beslissing

"Tijdens de strategische conferentie van de CAF, die van 7 tot 9 oktober 2026 in Kaapverdië plaatsvond, had CAF-voorzitter dr. Patrice Motsepe al aangekondigd dat het Uitvoerend Comité de beslissing van vorig jaar om de Afrika Cup naar een vierjarige cyclus te brengen opnieuw zou onderzoeken", schrijft de CAF.

De bond verwijst daarbij naar de voorgestelde Pan-Afrikaanse Nations League. Die nieuwe competitie moest de huidige Afrika Cup vervangen en eveneens om de twee jaar worden afgewerkt. Volgens de CAF zou het echter nog jaren duren voor die formule voldoende inkomsten zou opleveren.

Financiële zelfstandigheid als argument

"Die herziening werd onder meer ingegeven door de vaststelling dat de voorgestelde nieuwe Pan-Afrikaanse competitie, de Nations League, verschillende jaren nodig zou hebben om de aanzienlijke financiële middelen te genereren die nodig zijn om CAF-competities en het Afrikaanse voetbal wereldwijd competitief en financieel zelfstandig te maken", aldus de confederatie.

Motsepe lichtte de keuze verder toe: "De beslissing van het Uitvoerend Comité van de CAF om de Afrika Cup opnieuw om de twee jaar te organiseren, heeft als doel de belangen van het Afrikaanse voetbal, de 54 aangesloten bonden en Afrikaanse spelers die bij clubs buiten het continent actief zijn, te bevorderen, te beschermen en uit te dragen."

"We maakten ons ook zorgen over het aantal jaren dat nodig zou zijn voor de voorgestelde Pan-Afrikaanse Nations League, die dezelfde opzet als de huidige Afrika Cup zou krijgen en om de twee jaar zou plaatsvinden, om de substantiële financiële bijdragen en opbrengsten te leveren die nodig zijn voor de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal."

Kalender tot en met 2033

De volgende editie van de TotalEnergies CAF Afrika Cup staat gepland voor 2027 en wordt georganiseerd door Kenia, Tanzania en Oeganda. Daarna volgen edities in 2028, 2031 en 2033. In 2030 vindt dan weer het WK voetbal plaats.

Volgens de traditie binnen de FIFA kunnen de eindrondes van continentale landentoernooien, waaronder de Afrika Cup, mogelijk niet doorgaan in een jaar waarin ook een WK wordt afgewerkt. Dat verklaart de afwijkende cyclus in de aangekondigde kalender.

Meer dan alleen een voetbaltoernooi

"De Afrika Cup is ook een viering van het Afrikaanse voetbal en van de rijkdom en diversiteit van de culturen, gewoonten en tradities op ons continent. Het brengt de bevolking van de 54 Afrikaanse landen, de Afrikaanse diaspora en mensen van over de hele wereld samen", besloot Motsepe.

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