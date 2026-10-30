Grote verandering op komst voor Zeno Debast bij Sporting CP

Bij Sporting CP lijkt het einde van het tijdperk-Rui Borges steeds dichterbij te komen. De Portugese topclub is volgens A Bola achter de schermen al op zoek naar een nieuwe trainer. Opvallend, want Borges leidde Sporting in 2025 nog naar de dubbel en ligt onder contract tot 2028. Ook Rode Duivel Zeno Debast kan daardoor binnenkort met een nieuwe coach te maken krijgen.

Rui Borges staat al enkele weken zwaar onder druk bij Sporting. De Portugese topclub kent een bijzonder moeizame seizoensstart en moest afgelopen zondag opnieuw een pijnlijke nederlaag slikken. Académico de Viseu won met 1-2 in Lissabon, wat voor heel wat onvrede bij de supporters zorgde. De daaropvolgende 2-1-overwinning tegen Marítimo in de League Cup heeft de rust niet doen terugkeren.

Sporting zoekt al naar nieuwe trainer

Volgens de Portugese sportkrant A Bola is de clubleiding inmiddels actief bezig met de zoektocht naar een opvolger. Voorzitter Frederico Varandas bleef Borges lange tijd steunen, maar zou inmiddels beseffen dat een trainerswissel moeilijk te vermijden valt. Een onmiddellijk ontslag is voorlopig echter nog niet aan de orde.

Er circuleren alvast verschillende opvallende namen. Abel Ferreira en Leonardo Jardim genieten volgens A Bola veel aanzien bij Sporting, maar staan momenteel onder contract bij respectievelijk Palmeiras en Flamengo. Ook Paulo Fonseca, César Peixoto en Vítor Matos worden genoemd als mogelijke alternatieven.

Ook Zeno Debast wacht spannende periode

Vrijdagavond neemt Sporting het op tegen Casa Pia. Een overwinning zou Borges waarschijnlijk minstens tot de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk van volgende dinsdag aan boord houden. Bij een nieuwe nederlaag kan zijn vertrek sneller dichterbij komen. Volgens de Portugese berichtgeving lijkt de vraag ondertussen vooral wanneer de trainerswissel plaatsvindt.



Voor Zeno Debast zijn het eveneens onzekere tijden. De voormalige verdediger van Anderlecht ligt al enkele weken in de lappenmand en werkt aan zijn terugkeer. Net wanneer de Rode Duivel opnieuw aansluiting probeert te vinden bij de ploeg, dreigt er dus ook op trainersvlak heel wat te veranderen. Of Debast binnenkort onder een andere coach zal spelen, moet de komende dagen duidelijk worden.