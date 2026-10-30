Heel Duitsland leeft mee: zelfs Angela Merkel diep geraakt door Kompany

De voetbalwereld reageerde opgelucht toen duidelijk werd dat Vincent Kompany het ziekenhuis mocht verlaten om thuis verder te herstellen. Zijn situatie reikt echter verder dan de voetbalwereld alleen. Ook voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel sprak haar steun uit in een opvallend persoonlijk getuigenis.

Angela Merkel is 72 en wellicht geen Bayern München-ultra die zich na elk doelpunt graag onder een bierdouche zet. Toch raakte de onwelwording van Vincent Kompany vorige vrijdag veel meer mensen dan enkel de trainer van de Duitse recordkampioen.

De voormalige bondskanselier sprak bij Magenta TV over haar bewondering voor 'Vince the Prince', zijn persoonlijkheid en de waarden waarvoor hij staat. Daarbij trok ze ook een opvallende parallel met haar eigen drang om te blijven werken.

Merkel leeft mee met Kompany

"Eerst en vooral vond ik het verschrikkelijk om dat nieuws te horen. Ik wens hem een spoedig herstel toe, maar ook een omgeving waarin hij werkelijk alle tijd kan nemen die hij nodig heeft. Ik weet zelf wel iets over de nood aan tijd", vertelde Merkel, verwijzend naar haar jarenlange verantwoordelijkheid als regeringsleider van Duitsland.

De Duitse sprak met veel respect over Vincent Kompany. "Ik heb enorm veel bewondering voor zijn werk, maar ook voor zijn duidelijke standpunt over discriminatie en veel andere thema's. Ik kan me voorstellen dat, als ik een voetballer was geweest, man of vrouw, hij exact het type trainer zou zijn met wie ik zou willen samenwerken."

"Laat ik het zo stellen: Vincent Kompany heeft er zeker niet vrijwillig voor gekozen om thuis te blijven. Er was een incident nodig voor zijn lichaam eindelijk zei: 'Stop!' Dat is precies wat ook mij is overkomen", vervolgde ze.



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Herinnering aan 2019

Merkel weet uit ervaring hoe het lichaam signalen kan geven wanneer de druk te hoog wordt. "Toen ik tijdens militaire eerbewijzen in 2019 begon te beven, was dat een ontlading van spanning. Wellicht veroorzaakt door het overlijden van mijn moeder, of misschien ook doordat ik wist dat ik mijn ambt zou neerleggen. Op zo'n moment begint het lichaam gewoon signalen uit te sturen. Vanuit menselijk oogpunt is dat eigenlijk iets heel, heel positiefs."

Ook in een moeilijke periode heeft Kompany volgens Merkel dus iets in beweging gebracht. Zijn situatie maakt het makkelijker om te spreken over momenten van kwetsbaarheid, zelfs voor mensen die naar de buitenwereld toe onverwoestbaar lijken.