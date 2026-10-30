Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens
Foto: © photonews

Senne Lammens beleeft een moeilijke periode bij Manchester United. Na een sterke eerste campagne krijgt de Belgische doelman steeds meer kritiek, en die komt niet van de minsten. Clubiconen Roy Keane en Paul Scholes stellen openlijk vragen bij zijn niveau.

Keane was bijzonder scherp in de podcast Stick to Football. “Vorig jaar was hij heel goed, maar vandaag kost hij Manchester United punten”, oordeelde de voormalige aanvoerder. De kritiek volgt op de 3-0-nederlaag tegen Bournemouth, waarin Lammens bij twee tegendoelpunten niet vrijuit ging.

"Manchester United heeft keeper van wereldklasse nodig"

Vooral bij de derde goal ging het mis: Lammens kwam ver uit zijn doel om een diepe bal te onderscheppen, maar werd afgetroefd door Evanilson, die in een leeg doel kon scoren. Ook bij de openingstreffer werd de Belg aan de korte hoek geklopt. Het zijn fouten die extra zwaar wegen bij een club waar de druk voortdurend hoog ligt.

Ook Paul Scholes heeft zijn twijfels. “Welke ploeg heeft ooit de Premier League gewonnen zonder een doelman van topniveau?”, vroeg de voormalige middenvelder zich af. Hij sloot niet uit dat Lammens die rol kan invullen, maar benadrukte dat het voorlopig nog niet duidelijk is. “We hebben absoluut een doelman van wereldklasse nodig.”

Lammens eerst nog hemel ingeprezen

Dat is een opvallende ommezwaai voor de Belgische international. Lammens werd vorig seizoen nog uitgeroepen tot beste aanwinst van Manchester United en maakte indruk na zijn komst van Antwerp. De verwachtingen zijn dan ook hoog, zeker omdat United hem als een belangrijke investering voor de toekomst binnenhaalde.

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De doelman krijgt meteen de kans om de kritiek te beantwoorden. Manchester United trekt zaterdag naar Chelsea, een stevige test in een periode waarin de club opnieuw op zoek is naar stabiliteit. Voor Lammens wordt het een belangrijk moment om te tonen dat hij de druk op Old Trafford aankan.

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