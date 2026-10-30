Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor"

Club Brugge mag zich na een verbluffende eerste helft tegen Zulte Waregem voorlopig leider noemen. Toch was het na afloop niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor Ivan Leko. De Kroatische coach zag zijn ploeg een ruime voorsprong uitbouwen, maar moest ook een domper verwerken met het oog op de topper tegen Anderlecht.

De boodschap van Leko voorafgaand aan de wedstrijd was duidelijk. Na de voorbije duels tegen Sporting Lokeren, Lens en STVV moest Club Brugge met meer intensiteit en lef aan de aftrap verschijnen. Zijn spelers hadden die boodschap duidelijk begrepen. Al na drie minuten opende Forbs de score. Zulte Waregem kwam nog even langszij, maar vervolgens ging het bijzonder snel. In amper een kwartier tijd bouwde blauw-zwart een 1-4-voorsprong uit.

Na rust mocht het tempo bij de bezoekers logischerwijs wat zakken. Toch was er voor Leko nog een vervelend moment. Freddie Potts ging veel te driest in op Mbayé en kreeg daarvoor een gele kaart. Een onnodige overtreding, met vervelende gevolgen: de Engelsman mist daardoor de topper tegen Anderlecht van volgende week. Een stevige aderlating voor de Brugse coach, die zijn middenveld tegen de Brusselaars dus noodgedwongen zal moeten aanpassen.

Domme fout van Potts

"Ik zei tijdens de rust nog dat we geen onnodige fouten mochten maken. Ongelooflijk, je staat 1-4 voor en dan gebeurt zoiets. Hij maakt een fout op zestien meter van het doel. Dat is zeer jammer voor hem", reageerde Leko na afloop.

De Kroaat beseft dat Potts een belangrijke pion is op het Brugse middenveld. "Hij is zeer belangrijk voor ons en brengt stabiliteit op het middenveld. Maar dit geeft ook kansen aan iemand anders om zich te tonen."

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Veel tijd om bij die tegenvaller stil te staan, is er niet. Club Brugge wacht woensdag immers een verplaatsing naar PSV in de Champions League. Zondag volgt dan de topper tegen Anderlecht in eigen huis. Twee belangrijke afspraken, waarvan blauw-zwart dus één zonder Freddie Potts zal moeten afwerken.