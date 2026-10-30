Na schorsing Heymans: Genk-coach Thorup kan stevig verrassen tegen KV Mechelen

KRC Genk moet zaterdag op bezoek bij KV Mechelen zonder Daan Heymans. De middenvelder is geschorst na zijn rode kaart tegen Standard, waardoor Jess Thorup voor een belangrijke keuze staat.

Jeppe Erenbjerg lijkt een logische kandidaat om in de ploeg te komen. De Deen staat alvast dicht bij een basisplaats. “Hij maakt een goede kans”, zegt Thorup bij Het Laatste Nieuws.

Twee spitsen als alternatief

Toch denkt de Genk-coach ook aan een andere oplossing. Aaron Bibout viel tegen Standard in en scoorde meteen. Daardoor ligt ook een systeem met Bibout naast Rafiu Durosinmi op tafel.

“Het werkte goed tegen Standard, dus waarom daar niet op voortborduren? Voor mij behoren Aaron en Rafiu Durosinmi tot de twee beste spitsen van de competitie.”

Een omschakeling naar 4-4-2 zou volgens Thorup bovendien geen enorme tactische aanpassing vragen. Genk trainde al vaker op dat systeem en de nummer tien komt in de huidige veldbezetting sowieso geregeld naast de diepe spits terecht.

Beslissing valt na laatste training



Thorup wil pas na de laatste training definitief beslissen. Intussen betreurt hij wel dat Heymans ontbreekt. “Hij had het momentum. Hij weet met zijn ervaring dat het niet nodig was om er in die fase van de match zo in te gaan. Gelukkig missen we hem slechts één match.”