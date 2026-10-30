Nainggolan riskeert twee jaar celstraf: “Er is geen bewijs”

Radja Nainggolan riskeert twee jaar gevangenisstraf en een geldboete van 105.000 euro. Dat is de straf die het Brusselse parket donderdag vorderde in de witwaszaak rond de voormalige Rode Duivel. Nainggolan moest zich via zijn advocaten verantwoorden, maar blijft elke betrokkenheid ontkennen. Zijn verdediging is bijzonder scherp voor het dossier en stelt dat er geen bewijs tegen de voetballer is.

De zaak sleept al sinds vorig jaar aan. Nainggolan werd toen opgepakt in het kader van een onderzoek naar cocaïnehandel vanuit Zuid-Amerika en bracht een nacht in de cel door. Het parket achtte hem uiteindelijk niet betrokken bij die drugshandel, maar verdenkt hem wel van het witwassen van 105.000 euro cash geld. Daarvoor moet hij zich nu verantwoorden.

Advocaten Nainggolan hekelen gebrek aan bewijs

De middenvelder van Patro Eisden was donderdag zelf niet aanwezig in de rechtbank. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaten Mounir en Omar Souidi. Die wilden vooral horen welke concrete elementen het Openbaar Ministerie tegen hun cliënt heeft. Volgens hen blijft het bewijs bijzonder mager.

“Vorig jaar werd hij met veel tamtam en fanfare gearresteerd. Er werd toen blijkbaar door het parket aan de media gecommuniceerd dat er van alles te gebeuren stond rond een dossier over de invoer van cocaïne”, klonk het bij de verdediging. “Wij hebben toen onmiddellijk gezegd dat daar geen fluit van aan is. Dat is ook gebleken.”

Mounir Souidi benadrukte dat er volgens hem alleen nog een vermeende witwasbeschuldiging overblijft. “Het enige dat nu nog overblijft, is een vermeende witwast tenlastelegging. Ook daar is niets van aan. Er zal vol voor de vrijspraak gepleit worden", zegt hij bij Sporza.

Parket vraagt twee jaar cel, pleidooien volgen volgende week

Aanvankelijk riskeerde Nainggolan een gevangenisstraf van vijf jaar. Het parket vraagt nu twee jaar cel en een boete van 105.000 euro. De advocaten hopen dat de uiteindelijke uitspraak daar ver onder blijft. “Tussen die theorie en de uiteindelijke realiteit zit meestal nog een vrij grote spagaat. In deze zaak moet dat wat ons betreft tot nul herleid worden”, klonk het.



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Volgende week staan de pleidooien op de agenda. Dan krijgt de verdediging de kans om haar argumenten uitvoerig uiteen te zetten. Nainggolan blijft intussen bij zijn standpunt dat hij onschuldig is. Pas na de verdere behandeling van de zaak zal duidelijk worden hoe de rechtbank naar de beschuldigingen kijkt.