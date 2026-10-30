Napoli doet boekje open over vertrek Lukaku: "Geluk dat iemand hem wilde kopen"

Romelu Lukaku heeft afgelopen zomer Napoli ingeruild voor Fenerbahçe, maar achter de schermen verliep die transfer allesbehalve eenvoudig. Giovanni Manna, sportief directeur van de Italiaanse kampioen van 2025, heeft nu opvallend openhartig gesproken over het vertrek van de Rode Duivel. Vooral de financiële gevolgen en de spanningen tijdens zijn laatste maanden in Napels komen daarbij aan bod.

Lukaku vertrok naar Turkije nadat hij twee seizoenen voor Napoli had gespeeld. In een pas gepubliceerd interview met de podcast Colpi da Maestro, dat begin september werd opgenomen, blikt Manna terug op die transfer. De Italiaan geeft toe dat de club oorspronkelijk andere plannen had met de Belgische aanvaller.

Napoli had andere plannen met Lukaku

"We hadden hem een contract van drie jaar gegeven. Ons plan was om hem die drie jaar te houden, tot het einde van zijn overeenkomst", vertelt Manna. De situatie veranderde echter nadat Napoli zwaar investeerde in Rasmus Højlund. Het hoge salaris van Lukaku werd daardoor een steeds grotere financiële last.

Ook het vinden van een nieuwe club bleek bijzonder moeilijk. "De verkoop verliep niet zoals we hadden gehoopt. In een moeilijke transfermarkt was het lastig om iemand te vinden die hem wilde kopen. We hadden geluk dat het uiteindelijk lukte", geeft de sportief directeur toe. Tegelijk benadrukt hij dat Lukaku een belangrijke bijdrage leverde aan de landstitel van Napoli.

Spanningen rond WK komen opnieuw boven

Manna blikt ook terug op de moeilijke relatie met Lukaku tijdens zijn laatste maanden in Italië. De Rode Duivel was volop bezig met zijn revalidatie en wilde koste wat het kost fit raken voor het WK 2026. Volgens de sportief directeur kwamen de persoonlijke ambities van de spits daardoor niet altijd overeen met de belangen van Napoli.



"Voetballers denken soms aan hun eigen belangen, net zoals wij allemaal. Hij dacht aan het WK en zijn herstel, terwijl wij vochten voor een levensbelangrijk doel: kwalificatie voor de Champions League", aldus Manna. De Italiaan erkent dat de situatie ingewikkeld was, maar benadrukt dat zulke spanningen nu eenmaal kunnen ontstaan in het voetbal. Ondanks alles wenst hij Lukaku het beste voor de rest van zijn carrière.