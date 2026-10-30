Niemand is zeker van zijn plaats: Antwerp-coach Compper heeft duidelijke boodschap

Royal Antwerp FC trekt zondagnamiddag met een volledig fitte kern naar de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Coach Marvin Compper heeft daardoor heel wat opties, maar wil tegelijk duidelijk maken dat niemand automatisch zeker is van een basisplaats.

Een van de spelers die nadrukkelijk in beeld komt, is Carlos Daniel Mejia. Volgens Compper ligt de grootste uitdaging vooral in het tactische gedeelte van zijn spel.

“Het belangrijkste is dat een speler als Dani zijn positie goed begrijpt”, zegt Compper bij Het Laatste Nieuws. “We moeten onvoorspelbaar blijven voor de tegenstander.”

Mejia moet volgende stap zetten

De Antwerp-coach verwacht dat zijn flankspelers voortdurend kunnen variëren. Soms moeten ze naar binnen knijpen, op andere momenten juist buitenom gaan. "Hij is fysiek klaar om aan wedstrijden te starten. Dat is iets waar we aan gewerkt hebben”, aldus Compper.

Geen vaste eerste keuzes

Tegelijk weigert de Duitser zijn spelers garanties te geven. Ook wie een goede wedstrijd speelt of mee aan een overwinning bouwt, moet zich nadien opnieuw bewijzen. “Spelers moeten niet alleen in wedstrijden, maar ook op training blijven tonen dat ze hun plek verdienen”, benadrukt Compper. “Er zijn geen eerste keuzes op bepaalde posities. Zelfs niet na overwinningen.”

Dat is volgens hem bewust onderdeel van de cultuur die Antwerp wil neerzetten. “Spelers moeten zich elke keer weer in de ploeg knokken.”





Met een volledig fitte selectie heeft Compper daar zondag ook alle ruimte voor. Tegen Cercle Brugge kan hij dus zowel tactisch als qua personeelskeuzes schuiven, terwijl de concurrentie binnen de kern verder wordt opgevoerd.