Opmerkelijk verhaal achter derby in CPL: twee broers, twee rivaliserende clubs

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opmerkelijk verhaal achter derby in CPL: twee broers, twee rivaliserende clubs
Foto: © Walfoot.be
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De Luikse derby tussen RFC Seraing en RFC Liège krijgt vrijdagavond een bijzonder familiaal tintje. De broers Yannis en Naël Lawson wonen samen, op amper enkele meters van het stadion van Seraing. Toch verdedigen ze tegenwoordig de kleuren van twee rivaliserende clubs.

Yannis Lawson (21) speelt bij RFC Seraing, terwijl zijn jongere broer Naël (18) afgelopen zomer de overstap maakte naar RFC Liège. Vrijdagavond kunnen ze daardoor voor het eerst tegenover elkaar komen te staan in een officiële wedstrijd. Dat maakt de derby extra speciaal voor de familie Lawson.

Van ploegmaats naar rivalen

Beide broers hebben een verleden bij Seraing. Yannis doorliep er de jeugdopleiding en versierde in de zomer van 2025 een transfer naar het Franse FC Metz. De Togolese international keerde afgelopen zomer op huurbasis terug naar zijn vertrouwde omgeving.

Naël bewandelde een ander parcours. Hij speelde in de jeugd van Seraing en Standard, om vervolgens opnieuw bij Seraing terecht te komen. In juli ondertekende hij een contract voor twee seizoenen bij RFC Liège. Daarmee koos hij voor de grote lokale rivaal van de club waar zijn oudere broer speelt.

In een gesprek met La Meuse vertelden de broers over hun bijzondere situatie. Hoewel ze onder hetzelfde dak wonen, zullen ze vrijdagavond mogelijk tegenover elkaar staan. De boodschap is duidelijk: de familieband blijft bestaan, maar tijdens de wedstrijd verdedigt ieder zijn eigen club.

Ook sportief staat er heel wat op het spel. Beide ploegen verzamelden na acht wedstrijden amper vijf punten en bengelen onderaan het klassement van de Challenger Pro League. Seraing tankte afgelopen weekend vertrouwen met een 3-1-zege tegen Virton, terwijl RFC Liège met 2-3 verloor van Patro Eisden.

Vrijdag om 20 uur wordt de derby afgetrapt in het Stade du Pairay. Voor de broers Lawson wordt het hoe dan ook een bijzondere avond. Of ze ook daadwerkelijk tegenover elkaar op het veld zullen staan, hangt af van de keuzes van hun trainers.

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Seraing
Naël Lawson
Yannis Lawson

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