Plots vijf miljoen euro extra voor Belgische tweedeklasser

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Plots vijf miljoen euro extra voor Belgische tweedeklasser
Foto: © photonews
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KAS Eupen krijgt opnieuw een stevige financiële injectie vanuit Qatar. Qatar Sports Investments (QSI), de investeringsgroep achter Paris Saint-Germain, heeft vijf miljoen euro extra kapitaal ingebracht bij de Belgische tweedeklasser. Daarmee wordt de betrokkenheid van de Qatarese investeerders bij Eupen nog maar eens onderstreept.

Volgens De Rijkste Belgen heeft de vennootschap AFD Eupen, waaronder KAS Eupen valt, haar kapitaal met vijf miljoen euro verhoogd tot 97 miljoen euro. De nieuwe inbreng komt van QSI. De voorgaande 92 miljoen euro werd sinds 2012 in verschillende schijven ingebracht door de Aspire Zone Foundation, die de club jarenlang in handen had.

PSG-eigenaar neemt Eupen steeds nadrukkelijker in handen

De investering volgt op een belangrijke eigenaarswissel. In december 2025 werd bekendgemaakt dat QSI de club zou overnemen van Aspire. De investeringsgroep nam toen al de sportieve werking over. Op 17 september 2026 werd de volledige overname officieel afgerond.

Daarmee blijft Eupen in Qatarese handen, maar is de aanpak veranderd. Waar Aspire de club voornamelijk gebruikte als opleidingsproject voor jonge voetballers, wil QSI nadrukkelijker inzetten op sportieve prestaties en commerciële ontwikkeling. De investeringsgroep, met Nasser Al-Khelaïfi als voorzitter, is ook meerderheidsaandeelhouder van PSG en minderheidsaandeelhouder van het Portugese Braga.

Terugkeer naar eerste klasse blijft het grote doel

De nieuwe eigenaars hebben hun sportieve ambities bij Eupen eerder al duidelijk gemaakt. Met Felice Mazzù als hoofdtrainer en Pasquale Sensibile als sportief directeur wil de club opnieuw meestrijden voor promotie naar de Jupiler Pro League. Eupen degradeerde in 2024 en komt sindsdien uit in de Challenger Pro League.


De bijkomende kapitaalinbreng is opnieuw een teken dat QSI financieel blijft investeren in het project. Waarvoor de vijf miljoen euro precies zal worden aangewend, is voorlopig niet bekend. Het bedrag mag dus niet zomaar als een extra transferbudget worden beschouwd. Wel is duidelijk dat de Qatarese investeringsgroep haar betrokkenheid bij Eupen verder versterkt.

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