Serieus drama voorkomen: Orel Mangala redt zijn ploeg van gigantische blamage

Orel Mangala heeft donderdagavond een bijzonder geslaagde comeback gemaakt bij Getafe. De Rode Duivel was na enkele weken blessureleed meteen beslissend in de Copa del Rey. Met een knap doelpunt bezorgde hij zijn ploeg een moeizame 2-3-overwinning tegen het bescheiden UB Lebrijana.

Getafe leek nochtans op weg naar een bijzonder pijnlijke uitschakeling. De Spaanse eersteklasser stond na amper 23 minuten met 2-0 achter tegen een tegenstander uit het zesde niveau. In de Spaanse pers werd al gesproken over een mogelijke historische blamage.

Mangala maakt meteen het verschil

Vlak voor de rust konden Abdel Abqar en Borja Mayoral de scheve situatie nog rechtzetten. Trainer José Bordalás greep tijdens de pauze stevig in met drie wissels. Een van de spelers die het veld betraden, was Mangala.

De Belgische middenvelder had ongeveer drie weken aan de kant gestaan met een spierblessure. Maar in de 68e minuut kroonde hij zich meteen tot matchwinnaar. Met een hard schot van ruim 25 meter, dat via de paal binnenvloog, zette hij Getafe voor het eerst op voorsprong: 2-3.

Getafe ontsnapt aan grote vernedering

Helemaal gerust was de Spaanse eersteklasser nog niet. Lebrijana bleef aandringen en kreeg in de slotseconden zelfs nog een enorme kans op de gelijkmaker. Doelman Jirí Letáček moest alles uit de kast halen om verlengingen te voorkomen.



Uiteindelijk hield Getafe stand en plaatste het zich voor de volgende ronde van de Copa del Rey. Voor Mangala was het een bijzonder mooie terugkeer na zijn blessure. De Rode Duivel bewees meteen zijn waarde en behoedde zijn ploeg voor een bijzonder pijnlijke uitschakeling.