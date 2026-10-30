UEFA werkt achter de schermen aan groot plan om Infantino van de troon te stoten

Gianni Infantino krijgt mogelijk binnenkort een stevige tegenstander in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA en enkele bondgenoten staan dicht bij het aanduiden van een gezamenlijke kandidaat. Volgens de Britse krant The Guardian zou de beslissing zelfs volgende week al kunnen vallen.

De verkiezingen vinden plaats in maart 2027, maar kandidaten moeten zich uiterlijk op 18 november aanmelden. Achter de schermen zijn de gesprekken de afgelopen dagen in een stroomversnelling gekomen. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin wil absoluut vermijden dat Infantino zonder ernstige tegenstand aan een nieuwe ambtstermijn begint.

Grote naam lijkt af te vallen

Opvallend is dat Arsène Wenger voorlopig niet serieus in beeld zou zijn. De voormalige trainer van Arsenal werd eerder genoemd als mogelijke uitdager, maar lijkt geen concrete plannen te hebben. Wie de UEFA dan wel naar voren wil schuiven, blijft voorlopig geheim.

Volgens The Guardian overweegt de Europese voetbalbond zelfs om de naam pas vlak voor de deadline bekend te maken. Daarmee wil men vermijden dat de kandidaat vroegtijdig onder vuur komt te liggen. De uitdaging wordt hoe dan ook groot, want een nieuwe voorzitter heeft minstens 106 stemmen nodig en zal dus ook buiten Europa steun moeten verzamelen.

Infantino staat steeds meer onder druk

De machtsstrijd draait vooral rond het omstreden FIFA Forward Enterprise-project. Daarbij wilde de FIFA een deel van haar commerciële activiteiten openstellen voor private investeerders. Het plan werd na hevige kritiek ingetrokken, maar de UEFA onderzoekt nog altijd mogelijke financiële onregelmatigheden. De FIFA ontkent dat Infantino iets verkeerd heeft gedaan.



Daarnaast moet de wereldvoetbalbond uiterlijk maandag 2 november antwoorden op 42 vragen van de UEFA over haar bestuur en besluitvorming. Volgens The Guardian had de FIFA donderdag nog geen antwoorden bezorgd. De komende weken kunnen daardoor bijzonder belangrijk worden voor de toekomst van Infantino, die sinds 2016 aan het hoofd van het wereldvoetbal staat.