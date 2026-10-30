Verbazing over gigantische WK-inkomsten: FIFA haalde hallucinant bedrag binnen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Verbazing over gigantische WK-inkomsten: FIFA haalde hallucinant bedrag binnen
Foto: © photonews

Het WK van afgelopen zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico heeft de FIFA een ongeziene financiële opbrengst bezorgd. De wereldvoetbalbond zou alleen al met de verkoop van tickets en hospitalitypakketten ongeveer vijf miljard dollar hebben binnengehaald. Dat is ruim vijf keer zoveel als tijdens het vorige WK in Qatar.

Het WK 2026 was met 48 deelnemende landen en 104 wedstrijden het grootste wereldkampioenschap ooit. Dat leverde de FIFA niet alleen sportief een recordeditie op, maar ook financieel werden de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Vooral de bijzonder hoge ticketprijzen speelden daarbij een belangrijke rol.

Volgens de Britse krant The Times, die zich baseert op bronnen met kennis van de financiën van het toernooi, bedroegen de inkomsten uit ticketverkoop en hospitality ongeveer vijf miljard dollar. Oorspronkelijk had de FIFA op 3,3 miljard dollar gerekend. Ter vergelijking: het WK 2022 in Qatar bracht via diezelfde inkomstenbronnen ongeveer 929 miljoen dollar op.

FIFA profiteert van torenhoge ticketprijzen

Het gigantische verschil valt niet uitsluitend te verklaren door de uitbreiding van 64 naar 104 wedstrijden. De FIFA maakte voor het eerst op een WK gebruik van dynamische ticketprijzen, waarbij de kostprijs afhankelijk van de vraag kon stijgen. Vooral voor populaire wedstrijden moesten supporters daardoor bijzonder diep in de buidel tasten.

Ook de doorverkoop van tickets bleek een bijzonder lucratieve activiteit. Via het officiële platform rekende de FIFA een commissie van vijftien procent aan zowel de verkoper als de koper. Bij iedere doorverkochte toegangsticket kon de wereldvoetbalbond zo in totaal dertig procent aan commissies innen. Die aanpak leidde tot stevige kritiek van supportersorganisaties, die de prijzen buitensporig vonden.

FIFA verdedigt financiële aanpak

De wereldvoetbalbond heeft het bedrag van vijf miljard dollar voorlopig niet officieel bevestigd. Volgens de FIFA worden de definitieve cijfers pas bekendgemaakt in het volgende financiële jaarverslag, nadat de nodige controles zijn uitgevoerd. Het gaat bovendien om inkomsten en niet om nettowinst.

De FIFA verdedigt haar commerciële beleid door te benadrukken dat de opbrengsten opnieuw in het voetbal worden geïnvesteerd. Zo moeten de 211 aangesloten nationale voetbalbonden mee profiteren van de financiële successen. Toch blijft het contrast opvallend: terwijl supporters klaagden over de peperdure toegangstickets, leverde het WK de FIFA volgens de Britse berichtgeving een absolute financiële recordopbrengst op.

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