Vincent Kompany valt weg vlak voor cruciale duels: vervanger spreekt zich uit

Aaron Danks staat de komende weken nadrukkelijker in de spotlights bij Bayern München. De assistent van Vincent Kompany neemt voorlopig meer verantwoordelijkheid op nu de Belgische trainer vanwege zijn gezondheid drie weken afwezig is.

Dat gebeurt meteen in een belangrijke periode. Bayern neemt het zaterdag op tegen Borussia Dortmund in een rechtstreeks duel bovenaan het klassement. Voor Danks wordt het dus geen rustige inloopperiode.

Geen kopie van Kompany

Toch wil de Engelsman niet proberen om Kompany één op één te imiteren. Volgens Danks heeft de hoofdcoach daar zelf altijd duidelijk over gecommuniceerd.

“Vincent heeft altijd gezegd dat hij niet wil dat wij allemaal kleine versies van hem worden”, legt Danks uit op zijn persmoment. “We zijn allemaal verschillend en hebben andere kwaliteiten. Juist daardoor vullen we elkaar goed aan.”

Volgens de assistent deelt de technische staf wel dezelfde voetbalvisie. De manier waarop die wordt ingevuld, kan per trainer verschillen. “We kijken soms anders naar bepaalde zaken, maar dat maakt ons net sterker.”

Trainingswerking blijft grotendeels hetzelfde

Danks benadrukt dat er ondanks de afwezigheid van Kompany niet plots een compleet andere aanpak is gekomen op training. “Er is niet veel veranderd in hoe we trainen en we hebben nog altijd plezier op het veld”, klinkt het. Danks wijst daarbij ook op de rol die Kompany normaal gezien opneemt binnen de staf, vooral door zijn leiderschap en zijn ervaring als voormalig topspeler.





Geen voetbalgesprekken met Kompany

Opvallend is vooral hoe strikt Bayern omgaat met het herstel van Kompany. De staf heeft duidelijke instructies gekregen om hem voorlopig niet met voetbal bezig te houden. “We praten niet met hem over voetbal”, zegt Danks. “Daar hebben we heel duidelijke richtlijnen over gekregen. Hij moet herstellen en tijd met zijn familie doorbrengen.”

Volgens de assistent wordt Kompany daarom bewust niet betrokken bij de voorbereiding op Dortmund of andere sportieve beslissingen. “We willen hem er nu niet bij betrekken, zodat hij volledig kan herstellen en helemaal klaar is wanneer hij terugkeert.”

Voor Danks en de rest van de staf ligt de opdracht dus helder: de werking zo stabiel mogelijk houden, zonder Kompany tijdens zijn herstel opnieuw in het dagelijkse voetbalwerk te trekken.