Vrouw van Courtois spreekt haar grootste angst uit: "Ik vind er geen woorden voor"

Mishel Gerzig, het Israëlische topmodel en de echtgenote van Thibaut Courtois, heeft openlijk gesproken over haar angst voor woninginbraken. De recente overval op Sergio Rico maakt haar extra ongerust om haar gezin.

Mishel Gerzig (29) verscheen dinsdagavond op de rode loper in Madrid. De vrouw van Thibaut Courtois was daar niet wegens de prestaties van de doelman van Real Madrid, maar als genodigde op een gala van modemagazine Harper's Bazaar.

De avond stond in het teken van de verwezenlijkingen, het talent en de invloed van inspirerende vrouwen. Gerzig gaf er ook verschillende interviews en kreeg daarbij vragen over een thema dat haar duidelijk niet onberoerd laat: de veiligheid van voetballers en hun families.

Overval op Sergio Rico maakt indruk

De aanleiding was de recente inbraak bij voormalig PSG-doelman Sergio Rico. Vijf gemaskerde en gewapende mannen drongen zijn woning binnen terwijl de Spaanse keeper met zijn familie aan tafel zat.

Dat voorval kwam hard aan bij Gerzig. "Ik ben ontzettend bang", vertelde ze volgens Het Laatste Nieuws. "Ik ben mama én plusmama. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Het is een heel moeilijk onderwerp om over te praten. Ik vind er gewoon geen woorden voor."

Gerzig wil gezin beschermen

Voetballers en hun naasten werden de voorbije jaren vaker het slachtoffer van inbraken. Onder anderen Toby Alderweireld, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Jack Grealish en Memphis Depay kregen al met dergelijke feiten af te rekenen.





Voor Gerzig staat de bescherming van haar kinderen dan ook voorop. "Het zet mij aan het denken. Ik wil mijn gezin zo goed mogelijk beschermen. Ze mogen van mij meenemen wat ze willen, maar van mijn kinderen blijven ze af. Hun veiligheid komt op de eerste plaats."