Wat als Club Brugge belt? Ruud Vormer is heel duidelijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Wat als Club Brugge belt? Ruud Vormer is heel duidelijk
Foto: © photonews
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Ruud Vormer volgt Club Brugge nog altijd op de voet. De voormalige aanvoerder van blauw-zwart kijkt met veel bewondering naar wat zijn ex-club momenteel presteert en ziet vooral één man als belangrijke architect van het succes: Ivan Leko.

Volgens Vormer beschikt Club opnieuw over een bijzonder sterke kern, met kwaliteit in de basis én op de bank. De recente Europese prestaties hebben dat volgens hem nog maar eens onderstreept.

Bij Het Nieuwsblad spaart Vormer zijn lof niet. “Het levert opnieuw fantastisch werk. Het heeft tegen Inter opnieuw laten zien hoe sterk het is. Natuurlijk heb je soms ook een beetje geluk nodig, maar dat dwingt het ook af.”

Veel respect voor Leko

Ook voor Leko heeft Vormer alleen maar positieve woorden. De Nederlander werkte in het verleden zelf onder de Kroatische trainer en zegt dat hij veel van hem heeft opgestoken. “Vooral hoe hij voor een groep staat en hoe hij spelers dagelijks pusht”, vertelt Vormer. “Iedere speler heeft dat nodig, vond ik zelf ook. Een trainer die je blijft pushen.”

Hij verwijst daarbij naar de manier waarop Club zich tegen Lens herpakte na een moeilijke eerste helft. Vormer vermoedt dat Leko tijdens de rust hard heeft ingegrepen. “Ik ben er zeker van dat Leko toen iedereen op scherp heeft gezet. Dat kan hij als de beste. Dat neem ik zeker mee in mijn eigen aanpak.”

Terugkeer naar Club niet uitgesloten

Vormer is intussen zelf bezig aan zijn eerste stappen als trainer, maar zijn band met Club Brugge blijft duidelijk aanwezig. Op de vraag wat hij zou doen als blauw-zwart hem morgen een job aanbiedt, sluit hij niets uit. “Mocht Club bellen, dan zou ik natuurlijk wel luisteren. Dat lijkt me logisch”, klinkt het. Tegelijk benadrukt hij dat hij zich momenteel goed voelt in zijn huidige omgeving.

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Afgelopen zomer had Vormer overigens al gesprekken met zowel Cercle Brugge als Club Brugge. Bij Cercle lag een functie als U18-coach op tafel, terwijl hij bij Club gesprekken voerde over een mogelijke rol binnen de jeugdopleiding.

Gevoel gaf doorslag

Uiteindelijk koos Vormer voor Knokke. Niet omdat zijn verleden bij Club een terugkeer naar Brugge onmogelijk maakte, integendeel. “Ik heb twee gesprekken gehad met Club Brugge om eventueel iets in de jeugdopleiding te doen. Dat leek me heel interessant. Maar uiteindelijk zijn we er niet uitgeraakt.”

Zijn keuze voor Knokke was dan ook vooral een gevoelsbeslissing. Vormer koos voor de kans om meteen met een eerste elftal te werken. Toch laat hij tegelijk duidelijk merken dat de deur naar Club Brugge nooit volledig dicht is geweest.

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