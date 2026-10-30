Youri Tielemans kiest kant bij Manchester United en maakt gevoelens duidelijk

Manchester United zit in zwaar weer, maar Youri Tielemans wil niet weten van een drastische ingreep. De Rode Duivel heeft zich nadrukkelijk achter trainer Michael Carrick geschaard en vindt dat de club vooral nood heeft aan stabiliteit.

United won inmiddels acht wedstrijden op rij niet en staat na acht speeldagen pas zestiende in de Premier League. Vorig weekend ging het op Old Trafford nog met 0-3 onderuit tegen Bournemouth. Zaterdag wacht bovendien een lastige verplaatsing naar Chelsea.

In een interview met TNT Sports benadrukt Tielemans dat de spelers nog altijd achter Carrick staan. Voor de Belg is dat ook persoonlijk: de trainer speelde afgelopen zomer een belangrijke rol in zijn transfer van Aston Villa naar Manchester. “Ik ben deels door hem naar hier gekomen, omdat hij mij echt wilde”, vertelt Tielemans. “Hij wilde dat ik de ploeg kwam helpen.”

Een ontslag van Carrick zou volgens de middenvelder dan ook niet automatisch de oplossing zijn. “De hele groep wil geen plotse verandering. We willen niet dat alles opnieuw overhoop wordt gehaald en dat de situatie nog meer verstoord raakt.”

Volgens Tielemans heeft United momenteel vooral rust nodig. “We hebben stabiliteit nodig. We moeten hard blijven werken en op een bepaald moment zal het keren.”

Hij benadrukt dat Carrick nog steeds de steun van de kleedkamer heeft. De coach probeert volgens hem een systeem neer te zetten waarin de spelers zich goed voelen, ook al zijn de resultaten voorlopig onvoldoende.





Tielemans wijst ook naar de spelers

De Rode Duivel wil de verantwoordelijkheid voor de crisis dan ook niet uitsluitend bij de trainer leggen. “Het ligt niet alleen aan de manager. De manager doet zijn werk. Wij als spelers moeten ons werk ook doen. Het werkt in beide richtingen.”

Tielemans begrijpt ondertussen wel de frustratie van de supporters. Tegen Bournemouth werden de spelers bij het verlaten van het veld uitgefloten, terwijl Carrick eerder nog steun kreeg vanuit de tribunes.

“Die supporters hebben heel succesvolle periodes meegemaakt en mogen veeleisend zijn”, aldus Tielemans. “Wij zijn zelf ook veeleisend. Wanneer de resultaten tegenvallen, raken zij gefrustreerd, maar wij net zo goed.”

Na een week met twee zware nederlagen wil de Belg daarom vooral een reactie zien tegen Chelsea. “We willen dit rechtzetten.” Voor Tielemans is de oplossing alvast niet om alles opnieuw om te gooien, maar om als groep achter Carrick te blijven staan. De aftrap tegen Chelsea wordt zaterdag om 13u30 gegeven op Stamford Bridge.