Zware klap voor Nainggolan: twee jaar cel en 105.000 euro geëist

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zware klap voor Nainggolan: twee jaar cel en 105.000 euro geëist
Foto: © photonews

Radja Nainggolan moet zich voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden in een omvangrijk dossier rond internationale cocaïnehandel. De voormalige Rode Duivel wordt zelf niet verdacht van drugshandel, maar volgens het parket maakte hij zich wel schuldig aan witwassen.

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 105.000 euro voor de huidige speler van Patro Eisden. Zijn advocaten betwisten de beschuldigingen en hebben aangekondigd dat ze de vrijspraak zullen vragen.

Volgens VRT NWS kwam Nainggolan in het vizier van de speurders nadat hij op enkele maanden tijd meer dan 100.000 euro cash had gekregen van Nasr-Eddine Sekkaki, de jongere broer van Ashraf Sekkaki. Het geld werd nadien in verschillende schijven terugbetaald op de rekening van de moeder van de broers Sekkaki.

Nainggolan verklaarde waarom hij cash nodig had

Het Brusselse gerecht startte in maart 2023 een onderzoek naar een bende die op grote schaal cocaïne vanuit Zuid-Amerika via de Antwerpse haven zou hebben ingevoerd. In januari 2025 volgde na maanden onderzoek een grote politieactie waarbij verschillende verdachten werden opgepakt.

Ook Nainggolan werd toen gearresteerd en bracht een nacht in de cel door. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij dat zijn Italiaanse rekeningen door zijn echtscheiding geblokkeerd waren en dat hij daarom cash geld nodig had om zijn levensstijl te kunnen blijven bekostigen.

Nainggolan stelde dat hij het geld had geleend van Sekkaki. Hij verklaarde ook dat hij niet op de hoogte was van diens reputatie of achtergrond en daar pas na zijn arrestatie via de media over had vernomen.

Parket ziet aanwijzingen voor witwassen

Het parket kijkt daar anders naar. Volgens de openbaar aanklager ontving Nainggolan 105.000 euro van Sekkaki, terwijl die laatste officieel van een leefloon leefde en volgens het onderzoek over grote hoeveelheden cash van onbekende oorsprong beschikte.

Bij de terugbetalingen zou Nainggolan bovendien fictieve bouwwerken hebben vermeld als mededeling. “Uit de gsm-gegevens blijkt dat hij zeer goed wist waarmee hij bezig was”, stelde de aanklager volgens VRT NWS. Het parket is van oordeel dat hij Sekkaki daarmee een gunst verleende.

Belangrijk is dat Nainggolan niet vervolgd wordt als lid van de vermeende criminele organisatie en evenmin wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de drugstransporten zelf. Tegen andere verdachten worden gevangenisstraffen tot veertien jaar en boetes tot 800.000 euro gevorderd.

Verdediging komt later aan het woord

De zaak is nog niet beslecht. De verdediging van Nainggolan pleit op 13 november en zal de rechtbank om zijn vrijspraak vragen.

De gevraagde twee jaar cel en 105.000 euro boete zijn voorlopig dus enkel de strafvordering van het parket. Het is uiteindelijk aan de rechtbank om te bepalen of Nainggolan zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan witwassen.

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