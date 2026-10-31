🎥 Twee assists én een heerlijke vrije trap: Diego Moreira schittert tegen Inter

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Twee assists én een heerlijke vrije trap: Diego Moreira schittert tegen Inter
Foto: © photonews

AC Milan neemt het zaterdag op tegen Inter en staat bij de rust 3-1 voor. Diego Moreira heeft een groot aandeel in die voorsprong, met twee assists en een knappe rechtstreekse vrije trap.

Toen Diego Moreira op het einde van de transferperiode voor 50 miljoen euro naar AC Milan trok, waren de twijfels groot. Kon de Rode Duivel dat stevige prijskaartje waarmaken en in Lombardije een nieuwe stap zetten? Die vraag lijkt inmiddels helemaal van tafel.

Moreira had dit seizoen al drie keer gescoord en kreeg zaterdag opnieuw een basisplaats in de derby della madonnina tegen Inter. De Belg miste de twee vorige wedstrijden wegens spiervermoeidheid, maar maakte bij zijn terugkeer meteen indruk.

Moreira zet Milan al snel op weg naar knappe overwinning

In één helft tijd leverde Diego Moreira twee assists af én vond hij zelf de weg naar doel met een fantastische vrije trap. Daardoor ging AC Milan met een 3-1-voorsprong rusten tegen de stadsrivaal - straf werk.

Al na vier minuten zorgde Moreira voor de openingstreffer. Hij versnelde op de rechterflank en schilderde de bal perfect op het hoofd van Christian Pulisic. Zes minuten later was hij opnieuw aangever: ditmaal vond hij Adrien Rabiot met een hoekschop voor de 2-0.

Een vrije trap van formaat

Vlak voor de pauze nam Moreira ook zelf zijn verantwoordelijkheid. Met een magistrale vrije trap bracht hij AC Milan in de 43e minuut opnieuw op een marge van twee doelpunten: 3-1. Een referentiematch voor de Rode Duivel?

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