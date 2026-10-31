Beerschot zet titelambities kracht bij, Nainggolan zet team op weg naar driepunter

In de Challenger Pro League stonden op zaterdagnamiddag al twee pittige duels op het programma. Beerschot kwam in actie en wilde zijn ambities bovenaan het klassement nog wat extra kracht bijzetten. Dat zou lukken tegen Francs Borains, het team van Georges-Louis Bouchez.

Beerschot klopt Francs Borains met 3-0

Beerschot was baas in eigen huis tegen Francs Borains. Na twee minuten pakte Francotte bij de bezoekers al rood, waardoor het een lange avond of namiddag werd voor de Waalse bezoekers uit Francs Borains. Toch duurde het nog even voor Beerschot de match helemaal in handen nam.

Iets voor rust kregen De Mannekes een strafschop en kon Plat er vanop de stip alsnog 1-0 van maken. Meteen ook de ruststand. Snel na de rust wist Vula er 2-0 van te maken, waardoor de match zo goed als gespeeld was voor de thuisploeg.

Lake had de 2-0 aangeboden aan Vula, voor de 3-0 deden ze het een keertje andersom. En zo werd het nog een ruime overwinning voor Beerschot. In de stand nemen ze zo zes punten afstand op FCV Dender EH, al hebben die nog twee wedstrijden in te halen.

Nainggolan zet Patro Eisden op weg naar nieuwe driepunter tegen Lokeren: 3-1

Patro Eisden Maasmechelen is sinds Stijn Stijnen er geen coach en enkel nog Sportief Directeur is bezig aan een revival onder nieuwe coach Ferrera. Ook Lokeren ging op zaterdag voor de bijl in Limburg na een spannende wedstrijd.



Radja Nainggolan had zijn team op voorsprong gezet, maar na een strafschop - omgezet door Mabanza - was het wachten op Verstraete om zijn team opnieuw op weg te zetten naar de overwinning. In blessuretijd kon Kaparos er zelfs nog 3-1 van maken.