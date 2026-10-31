Groot talent van KV Mechelen wekt interesse uit de Challenger Pro League

Stan Nuyts, de jonge centrale verdediger van KV Mechelen die momenteel voor Jong KVM uitkomt, is een vaste waarde bij de beloften. Hoewel hij zelf mikt op een doorbraak bij de A-kern, hebben meerdere clubs uit de Challenger Pro League belangstelling.

Stan Nuyts (20) geldt als een jongen van de eigen opleiding bij KV Mechelen. Hij speelde er tussen 2011 en 2016, trok vervolgens langs Waasland-Beveren en Antwerp en keerde in 2022 terug naar Malinwa. Sindsdien maakt hij deel uit van Jong KVM.

Terug na zware blessure

De ontwikkeling van Nuyts kreeg twee jaar geleden wel een stevige knauw door een zware ligamentenblessure. Die hield hem lange tijd aan de kant, maar intussen heeft de centrale verdediger zich volledig teruggeknokt. Hij is vandaag titularis én aanvoerder van de Mechelse beloftenploeg en laat daar week na week degelijke prestaties zien.

Virton en Patro Eisden tonen belangstelling

Dat blijft niet onopgemerkt. Volgens onze informatie heeft Excelsior Virton contact opgenomen met de entourage van de voormalige Belgische U17-international. De Luxemburgers zouden concrete interesse hebben in Nuyts. Ook Patro Eisden Maasmechelen volgt zijn dossier.

KV Mechelen blijft uiteraard de club die Nuyts het nauwst aan het hart ligt. De verdediger wil er blijven werken aan een kans bij de A-kern, maar de toenemende belangstelling kan zijn toekomst wel beïnvloeden. Op zijn twintigste moet hij ook nadenken over de volgende stap in zijn carrière.

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Dit seizoen kwam Nuyts negen keer in actie. Telkens stond hij aan de aftrap in het hart van de defensie. In totaal heeft hij al 29 wedstrijden voor Jong KVM op zijn teller staan.