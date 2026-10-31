Herboren Philippe Clement slaat terug na dubbele achterstand (en doet zichzelf plezier)

Philippe Clement heeft Norwich City opnieuw wat ademruimte bezorgd. De Engelse tweedeklasser leek tegen Watford op weg naar een nieuwe ontgoocheling, maar knokte zich na een dubbele achterstand helemaal terug. Dankzij een sterke tweede helft pakten de Canaries alsnog een 3-2-overwinning. Voor Clement zijn de drie punten bijzonder welkom na een moeilijke periode.

De start op Carrow Road was nochtans dramatisch. Myron Boadu zette Watford al na tien minuten op voorsprong met een snelle tegenaanval. Halverwege de eerste helft sloeg de Nederlandse spits opnieuw toe. Na een diepe pass van Mattie Pollock maakte hij er 0-2 van. Norwich moest plots achtervolgen en slaagde er voor rust niet meer in om de aansluitingstreffer te vinden.

Norwich toont na rust een ander gezicht

Na de pauze kwam er een herboren thuisploeg uit de kleedkamer. Ben Chrisene bracht Norwich in de 53e minuut opnieuw in de wedstrijd. De thuisploeg voelde dat er meer mogelijk was en bleef druk zetten. Negen minuten later volgde de gelijkmaker. Anthony Musaba, die nog een verleden heeft bij Cercle Brugge, haalde van buiten het strafschopgebied uit en bracht Carrow Road helemaal tot leven.

De comeback kreeg in de 71e minuut een passend vervolg. Paris Maghoma werkte een assist van Mathias Kvistgaarden af en bezorgde Norwich voor het eerst de voorsprong. Watford had geen antwoord meer op de ommekeer. Na een bijzonder moeilijke eerste helft mocht Clement uiteindelijk opgelucht ademhalen.

Belangrijke opsteker voor Clement

Norwich kende de voorbije weken een lastige periode en de positie van Clement stond daardoor onder druk. Ook Kevin Phillips had eerder opgeroepen om de Belgische trainer meer tijd te geven. De voormalige Engelse international wees erop dat een trainerswissel niet automatisch de oplossing is en dat Clement de kans moet krijgen om zijn werk verder te zetten.



Met de comeback tegen Watford krijgt Clement alvast een belangrijk resultaat in handen. Norwich klimt door de overwinning naar de dertiende plaats in het klassement. De weg naar boven is nog lang, maar de manier waarop de ploeg na rust reageerde, kan voor vertrouwen zorgen.