Late dreun voor Hazard en Lens in beladen derby tegen Lille

Lille heeft vrijdagavond de derby tegen Lens met 1-0 gewonnen. Nathan Ngoy speelde de volledige wedstrijd voor de thuisploeg, terwijl Thorgan Hazard na 69 minuten naar de kant werd gehaald.

De 125e derby tussen Lille en Lens kreeg vrijdagavond ook een Belgisch tintje. Nathan Ngoy stond bij de thuisploeg aan de aftrap en maakte de negentig minuten vol. Aan de overkant begon Thorgan Hazard in de basis bij Lens, maar hij werd in de 69e minuut vervangen.

Lille domineert voor rust, maar vindt geen opening

Voor Lille stond er meer dan alleen regionale prestige op het spel. De ploeg kon zijn derde plaats in het klassement steviger in handen nemen. Lens begon als achtste aan de wedstrijd en had met een zege over de rivaal kunnen springen.

De Dogues namen al snel het initiatief in het Stade Pierre-Mauroy. Ethan Mbappé was na achttien minuten dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn poging naast de paal verdwijnen. Even later moest Lens-doelman Robin Risser ingrijpen op een schot van Soriba Diaoune.

Mbappé trof in de 34e minuut zelfs de lat, maar Lille kreeg zijn overwicht niet vertaald naar een doelpunt. Daardoor gingen beide teams met een 0-0-stand de rust in.

Hazard ziet Lens een kans missen

Ook na de pauze bleven de doelmannen overeind. Lens kreeg een uitgelezen mogelijkheid om zelf op voorsprong te komen, maar Florian Thauvin verloor zijn één-tegen-één met Berke Özer in de 58e minuut.





Voor Thorgan Hazard bleef het bij een verdienstelijke, maar doelpuntloze wedstrijd. De Rode Duivel werd twintig minuten voor tijd naar de bank gehaald. Ngoy bleef wel op het veld en zag Lille in de slotfase alsnog toeslaan.

Giroud beslist de derby in de slotfase

In de 86e minuut viel de verlossing voor de thuisaanhang. Nabil Bentaleb haalde van ver uit, waarna Risser de bal voor de voeten van Olivier Giroud duwde. De Franse spits reageerde alert en werkte de 1-0 binnen.

Die late treffer volstond voor Lille om Lens te kloppen en de drie punten thuis te houden. Ngoy trok zo aan het langste eind in het Belgische onderonsje met Hazard.