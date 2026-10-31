LIVE SPEELDAG 10: steunbetuiging voor Biondic
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 10 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
Steunbetuiging voor Biondic
De spelers van Union droegen een T-shirt met een steunbetuiging voor Mateo Biondic. De sterkhouder van Union staat een aantal maanden aan de kant met een blessure aan de rechter enkel. Een mooi gebaar van de spelers, die ook beseffen dat de uitpuilende ziekenboeg een probleem aan het worden is bij de Brusselaars. Houden ze het ook de komende maanden vol?
Bij Beveren dan weer een verrassing: Christian Brüls start volgens Het Nieuwsblad voor het eerst dit seizoen op de bank bij de Waaslanders. Viktor Olatunji verschijnt zo voor het eerst aan de aftrap. Een opvallende keuze van de coach.
Union SG met een nog steeds uitpuilende ziekenboeg
Adem Zorgane, Ross Sykes en Kevin Rodriguez maakten de voorbije week hun wederoptreden na een periode van afwezigheid. Op hen kan Union weer rekenen in alweer een drukke week met drie matchen.
Ondrej Kricfalusi, Rob Schoofs en Ilan Hurtevent trainen volgens Het Laatste Nieuws ook al voor een deel opnieuw op het veld, maar zij staan minder ver in hun herstel. Dit weekend komt sowieso te vroeg. Coach David Hubert sprak ook over de operatie van Biondic en dan is er nog Mac Allister die maanden out is, dus het blijft een uitpuilende ziekenboeg.
La Louvière komt met statement richting fans
RAAL La Louvière past de ticketprijzen voor de resterende thuiswedstrijden van dit seizoen aan. De club luisterde naar de opmerkingen van zijn achterban en wil een bezoek aan de Easi Arena betaalbaarder maken, zo meldt RAAL op Facebook.
De opvallendste ingreep betreft de duels met de grote Belgische clubs. Voor wedstrijden tegen Anderlecht, Standard Luik, Charleroi, Union, Genk en Club Brugge zullen supporters voortaan het tarief van categorie 2 betalen. Dat ligt lager dan de oorspronkelijke prijs voor die affiches.
Gratis toegang voor de jongste fans
Ook gezinnen krijgen een financieel duwtje in de rug. Kinderen jonger dan zes jaar mogen gratis naar alle competitiewedstrijden van RAAL La Louvière in de Easi Arena. Verder worden meerdere plaatsen goedkoper voor jongeren, volwassenen en senioren. Bij het uitwerken van de nieuwe tarieven moest de club rekening houden met de geldende belastingen én met de abonnementen die al verkocht waren.
Met de prijsverlaging hoopt RAAL La Louvière in de vervolgfase van het seizoen meer supporters naar het stadion te lokken. De club wil daarmee tegemoetkomen aan de verwachtingen van zijn publiek en de steun voor de Wolven tijdens de thuisduels verder aanzwengelen.
Dit zegt coach Beale voor match tegen Club Brugge
Zulte Waregem heeft het na een zware nederlaag tegen La Louvière niet makkelijk gehad deze week. En net nu komt Club Brugge op bezoek, nooit een makkelijke wedstrijd. "Hoe we de mindset gaan veranderen? We hebben specifiek gewerkt dinsdag, met twee trainingsessies. We hebben lessen te trekken uit de nederlaag op La Louvière", aldus coach Beale bij Essevee TV.
"We moeten optimistisch blijven en nog meer onze trots en passie laten zien. We moeten die kwaliteiten laten zien, want we beginnen niet met een achterstand. Dit is het soort wedstrijden dat we willen spelen, tegen een topploeg waartegen we ons willen spelen. We willen onze fans iets geven om te gaan juichen. Het zal heel lastig worden, maar we beginnen niet met een achterstand."
Zulte Waregem beschouwt voor op duel met Club Brugge
Zulte Waregem is na een mindere periode toe aan een deugddoende overwinning. Niet makkelijk met Club Brugge dat over de vloer komt. Hoog tijd om nog eens wat punten te pakken? Het zal niet makkelijk worden, zoveel is duidelijk. De geschiedenis leert dat Essevee het niet onder de markt zal hebben tegen de grootmacht.
Tegen landskampioen Club Brugge is het al de 54e keer dat er gespeeld zal worden. Zestig procent van de keren wonnen de bezoekers. Twintig procent van de wedstrijden werden een gelijkspel, evenveel wedstrijden eindigden op een thuisoverwinning. Wat wordt het dit weekend in het 'boerenduel'?
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 10 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
Dimitri Lavalée stond zondag voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Standard Luik in de basis, op het veld van Racing Genk. De verdediger bouwt verder op na zijn zware blessure van vorig seizoen, al blijft zijn lichaam nog signalen geven. Donderdag gaf hij tekst en uitleg tijdens zijn persconferentie.
Dimitri Lavalée keerde deze zomer terug naar de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en in het seizoen 2019-2020 ook zijn profdebuut maakte: Standard. Na zijn vertrek bij Sturm Graz was de 29-jarige verdediger transfervrij. Hij ging in op het voorstel van Marc Wilmots, maar moest vervolgens twee maanden wachten op zijn eerste minuten bij de A-kern.
Lavalée is terug bij Standard
In de Croky Cup tegen Dender viel de Luikenaar al in, maar afgelopen zondag werkte hij op bezoek bij Racing Genk voor het eerst de volledige negentig minuten af. Een persoonlijke mijlpaal, al is zijn comeback nog niet helemaal zonder hindernissen.
"Ik ben opgelucht dat ik mijn eerste minuten heb kunnen spelen. Het parcours was wat hobbelig en dat kan nog altijd zo zijn. Vandaag heb ik bijvoorbeeld niet getraind. Maar er is niets ernstig aan de hand en normaal moet het goed komen voor dit weekend", vertelde Lavalée.
Lavalée zoekt nog naar de juiste belasting
De centrale verdediger ondervindt nog gevolgen van de eerste echt zware blessure uit zijn loopbaan. Hij beseft dat de weg naar zijn beste niveau niet in een rechte lijn verloopt, zeker na een lange periode zonder wedstrijden.
"Ik moet met mezelf strijden en de beste oplossing voor mezelf vinden. Dit vraagt een nieuwe aanpak, want het is mijn eerste zware blessure. Na maanden zonder te spelen verwerkt je lichaam de belasting anders. Sommige zones worden pijnlijker omdat ze moeten compenseren. Je steunpunten veranderen en bijvoorbeeld mijn rug heeft het al wat zwaar te verduren gekregen", legde hij uit.
"Door mijn knie zijn er hier en daar nog kleine kwaaltjes, maar in het algemeen gaat alles goed. We proberen oplossingen te vinden zodat die pijn zo snel mogelijk verdwijnt. Ik werk onder meer meer sessies af met de kinesist en besteed extra aandacht aan mijn voorbereiding."
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