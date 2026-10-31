Reactie 🎥 Rode kaart voor Fred Vanderbiest, KV Mechelen hekelt implementatie regel: "Vind het erg"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
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🎥 Rode kaart voor Fred Vanderbiest, KV Mechelen hekelt implementatie regel: "Vind het erg"
Foto: © Photonews

Met de gepassioneerde stijl van coachen aan de zijlijn van Fred Vanderbiest moest het er ooit wel eens van komen. Een kwartier voor affluiten van de thuiswedstrijd tegen Genk ruilde hij de zone aan de dug-out in voor de tribune. Scheidsrechter Lothar D'Hondt had hem een tweede geel en dus rood gegeven.

Vanderbiest ging al fel tekeer toen KV Mechelen-middenvelder Marco Decherf in de eerste minuten van de partij geel kreeg. Daarom kreeg Vanderbiest hetzelfde karton onder de neus geduwd. Bij de vervanging van matchwinnaar Simion Michez volgde een tweede geel. Sinds dit seizoen heeft een speler bij een wissel slechts tien seconden om van het veld te gaan. D'Hondt vond deze vervanging te lang in beslag nemen.

Door de uitsluiting van Vanderbiest stond assistent-coach Gunter Van Handenhoven ons te woord over het voorval. "Weet je waarom ik dat een klein beetje erg vind? Die regel is in het leven geroepen om tijdrekken te vermijden. Michez komt al lopend van het veld." D'Hondt was duidelijk een andere mening toegedaan, waardoor invaller Decoene pas een minuut later het terrein mocht betreden.

"Ik denk dat het er vooral om ging dat de ref eerst getoond had dat Michez langs de andere kant het veld moest verlaten. In afstand maakte dat geen verschil en op het moment dat de ref begint te tellen was onze speler al aan de zijlijn. Ineens gaat de ref bij het tellen snel van 3 naar 0." Daar had Van Handenhoven het dus ook moeilijk mee.

"Fred reageert erop, door te stellen dat onze speler er al was toen de ref nog aan het tellen was. Om daarvoor een perceptie rond iemand te creëren en een wissel niet te laten doorgaan... Die jongen was geen tijd aan het rekken", doelt Van Handenhoven op Michez. Het zal voor de populariteit van Vanderbiest geen kwaad kunnen: zijn naam werd voor het eerst sinds lang gescandeerd Achter de Kazerne.

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Lothar D'hondt rood Vanderbiest
© Photonews

Zijn assistent stoorde zich dan weer aan een gebrek aan consequentie bij de implementatie van de regel. "Wanneer beginnen ze te tellen? Soms is de bal buiten, is het doorvoeren van de wissel nog niet begonnen en zijn ze al aan het tellen. Een andere keer wachten ze dan weer lang met beginnen tellen. Het is gewoon een menselijke interpretatie", besluit Van Handenhoven. 

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